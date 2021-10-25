В Судане военными арестованы несколько министров. СМИ сообщают о госперевороте
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане. Об этом сообщили в понедельник телеканалы Al Hadath и Al-Arabiya. Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты, передает УНН.
Детали
Отмечается, что среди задержанных — министры связи, информации, финансов, промышленности. Задержан также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются.
Сообщается, что военные окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Он помещен под домашний арест.
Военный переворот?
Корреспондент Al-Arabiya назвал эти действия переворотом против правительства и добавил, что сегодня ожидается заявление, которое сделает президент Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан с объяснением того, что происходит в стране.
Напомним
Десятки человек погибли в боях между сомалийской армией и ее бывшим союзным группировкам.