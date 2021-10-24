Десятки людей загинули в боях між сомалійською армією та її колишнім союзним угрупуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Щонайменше 30 людей загинули і понад 100 отримали поранення в результаті запеклих боїв в Сомалі між національною армією і її колишнім союзником ASWJ за вихідні. Про це пише агенство Reuters, передає УНН.
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За словами аналітиків і місцевих жителів, зіткнення відбулися в другому за величиною районі штату Гурісіл. Бойові дії почалися ранком в суботу і продовжилися до неділі.
"Я впевнений, що більше 30 людей загинули, тому що я знаю 27 з них, і вони належать до обох груп", - повідомив місцевий житель. Його слова підтвердили ще 10 очевидців.
Міністр безпеки штату Галмудуг Ахмед Моалім Фіки пішов у відставку на початку цього місяця, пославшись на відмову федеральних чиновників прислухатися до його прохань про ненапад на ASWJ.
Пізніше в суботу бойовики "Аш-Шабааб" обстріляли аеропорт Галмудуг з мінометів, заявили співробітники аеропорту.
Доповнення
ASWJ - це група середніх суфійських мусульман, яка виконувала ключову роль в боротьбі проти пов'язаного з "Аль-Каїдою" повстанського руху "Аль-Шабааб".
Але напруженість між збройним угрупованням і федеральними властями наростала роками. ASWJ звинувачує федеральний уряд в недостатніх діях для боротьби з "Аль-Шабааб", в той час як федеральний уряд звинувачує ASWJ в діях без його дозволу.
Напруга досягла апогею на початку цього місяця, коли федеральні сили почали те, що вони назвали "превентивним нападом" на ASWJ. ASWJ відбив напад і захопив Гурісіл, жителі якого вітали групу.