Десятки человек погибли в боях между сомалийской армией и ее бывшей союзной группировкой

Детали

По словам аналитиков и местных жителей, столкновения произошли во втором по величине районе штата Гурисил. Боевые действия начались утром в субботу и продолжились в воскресенье.

"Я уверен, что более 30 человек погибли, потому что я знаю 27 из них, и они принадлежат к обеим группам", - сообщил местный житель. Его слова подтвердилы еще 10 свидетелей.

Министр безопасности штата Галмудуг Ахмед Моалим Фики ушел в отставку в начале этого месяца, сославшись на отказ федеральных чиновников прислушиваться к его просьбам о ненападении на ASWJ.

Позже в субботу боевики "Аш-Шабааб" обстреляли аэропорт Галмудуг из минометов, заявили сотрудники аэропорта.

Дополнение

ASWJ - это группа средних суфийских мусульман, которая выполняла ключевую роль в борьбе против связанного с "Аль-Каидой" повстанческого движения "Аль-Шабааб".

Но напряженность между вооруженными группировками и федеральными властями нарастала годами. ASWJ обвиняет федеральное правительство в недостаточных действиях для борьбы с "Аль-Шабааб", в то время как федеральное правительство обвиняет ASWJ в действиях без его разрешения.

Напряжение достигло апогея в начале этого месяца, когда федеральные силы начали то, что они назвали "превентивным нападением" на ASWJ. ASWJ отразил нападение и захватил Гурисил, жители которого приветствовали группу.