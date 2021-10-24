Десятки человек погибли в боях между сомалийской армией и ее бывшей союзной группировкой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По меньшей мере 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате ожесточенных боев в Сомали между национальной армией и ее бывшим союзником ASWJ за выходные. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.
Детали
По словам аналитиков и местных жителей, столкновения произошли во втором по величине районе штата Гурисил. Боевые действия начались утром в субботу и продолжились в воскресенье.
"Я уверен, что более 30 человек погибли, потому что я знаю 27 из них, и они принадлежат к обеим группам", - сообщил местный житель. Его слова подтвердилы еще 10 свидетелей.
Министр безопасности штата Галмудуг Ахмед Моалим Фики ушел в отставку в начале этого месяца, сославшись на отказ федеральных чиновников прислушиваться к его просьбам о ненападении на ASWJ.
Позже в субботу боевики "Аш-Шабааб" обстреляли аэропорт Галмудуг из минометов, заявили сотрудники аэропорта.
Дополнение
ASWJ - это группа средних суфийских мусульман, которая выполняла ключевую роль в борьбе против связанного с "Аль-Каидой" повстанческого движения "Аль-Шабааб".
Но напряженность между вооруженными группировками и федеральными властями нарастала годами. ASWJ обвиняет федеральное правительство в недостаточных действиях для борьбы с "Аль-Шабааб", в то время как федеральное правительство обвиняет ASWJ в действиях без его разрешения.
Напряжение достигло апогея в начале этого месяца, когда федеральные силы начали то, что они назвали "превентивным нападением" на ASWJ. ASWJ отразил нападение и захватил Гурисил, жители которого приветствовали группу.