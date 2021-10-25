У Судані військовими заарештовано низку міністрів. ЗМІ повідомляють про держпереворот

Деталі

Відзначається, що серед затриманих — міністри зв’язку, інформації, фінансів, промисловості. Затриманий також губернатор Хартума і один з представників правлячої в країні Суверенної ради. Арешти продовжуються.

Повідомляється, що військові оточили будинок прем’єр-міністра Судану Абдалли Хамдука. Він поміщений під домашній арешт.

Військовий переворот?

Крім того, кореспондент Al-Arabiya назвав ці дії переворотом проти правлячого уряду і додав, що сьогодні очікується заява, яку зробить президент Суверенної ради Абдель Фаттах аль-Бурхан з поясненням того, що відбувається в країні.

Нагадаємо

Десятки людей загинули в боях між сомалійською армією та її колишнім союзним угрупуванням.