У Судані військовими заарештовано низку міністрів. ЗМІ повідомляють про держпереворот
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Четверо міністрів, а також чиновники високого рангу з штату Хартум заарештовані в Судані. Про це повідомили у понеділок телеканал Al Hadath та Al-Arabiya. Армія блокувала всі в’їзди до столиці і перекрила мости, передає УНН.
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Відзначається, що серед затриманих — міністри зв’язку, інформації, фінансів, промисловості. Затриманий також губернатор Хартума і один з представників правлячої в країні Суверенної ради. Арешти продовжуються.
Повідомляється, що військові оточили будинок прем’єр-міністра Судану Абдалли Хамдука. Він поміщений під домашній арешт.
Військовий переворот?
Крім того, кореспондент Al-Arabiya назвав ці дії переворотом проти правлячого уряду і додав, що сьогодні очікується заява, яку зробить президент Суверенної ради Абдель Фаттах аль-Бурхан з поясненням того, що відбувається в країні.
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Десятки людей загинули в боях між сомалійською армією та її колишнім союзним угрупуванням.