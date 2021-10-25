В столице Судана отключили интернет-услуги после сообщений о возможном перевороте
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Интернет-услуги были отключены в столице Судана Хартуме рано утром в понедельник после сообщений об аресте нескольких министров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что вооруженные силы арестовали нескольких представителей руководства Судана, а известная продемократическая группа призвала суданцев выйти на улицы, чтобы противостоять военному перевороту.
Так, солдаты арестовали большинство членов кабинета министров Судана и большое количество лидеров правящей партии в понедельник во время предполагаемого военного переворота, сообщили три политических источника изданию.
Что было ранее
Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум были арестованы в Судане. Среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности. Задержаны также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются.
Также военные окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Он, по сообщениям, помещен под домашний арест.