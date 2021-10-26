У Судані протестувальники зіткнулися з військовими: загинуло 7 людей, понад 100 поранених

Деталі

Лідер захоплення влади генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив надзвичайний стан, заявивши, що збройні сили необхідні для захисту безпеки. Він пообіцяв провести вибори в липні 2023 року, а потім передати його виборному цивільному уряду.

Молодь, яка виступала проти перевороту, перегородила вулиці та вступила в зіткнення з військами. Головна опозиційна коаліція “Сили свободи та змін” повідомила в Twitter, що закликає до мирних дій на вулицях для повалення військового захоплення, включаючи демонстрації, блокування вулиць і громадянська непокора.

Міністерство закликало до опору і заявило, що десятки тисяч людей, які виступають проти захоплення влади, вийшли на вулиці і зіткнулися з обстрілом біля військового штабу в Хартумі.

Співробітники Центрального банку оголосили страйк, щоб відкинути державний переворот, повідомило міністерство.

За словами міністерства, військові заарештували цивільних членів Суверенної ради та урядових діячів. Також був затриманий директор новин державного телебачення.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Судану Абдулла Хамдук попросив громадян країни вийти на вулиці з мирними протестами у відповідь на спробу військового перевороту.