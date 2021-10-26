В Судане протестующие столкнулись с военными: погибли 7 человек, более 100 раненых

Детали

Лидер захвата власти генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, заявив, что вооруженные силы необходимы для защиты безопасности. Он пообещал провести выборы в июле 2023, а затем передать его избирательном гражданскому правительству.

Молодежь, которая выступала против переворота, перегородила улицы и вступила в столкновения с войсками. Главная оппозиционная коалиция "Силы свободы и перемен" сообщила в Twitter, призывающий к мирным действий на улицах для свержения военного захвата, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.

Министерство призвало к сопротивлению и заявило, что десятки тысяч людей, которые выступают против захвата власти, вышли на улицы и столкнулись с обстрелом у военного штаба в Хартуме.

Сотрудники Центрального банка объявили забастовку, чтобы отбросить государственный переворот, сообщило министерство.

По словам министерства, военные арестовали гражданских членов Суверенного совета и правительственных деятелей. Также был задержан директор новостей государственного телевидения.

Напомним

Премьер-министр Судана Абдулла Хамдук попросил граждан страны выйти на улицы с мирными протестами в ответ на попытку военного переворота.