Между тем, в столице страны отключили интернет-услуги .
В Судане протестующие столкнулись с военными: погибли 7 человек, более 100 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Вооруженные силы Судана захватили власть в переходного правительства и чиновник министерства здравоохранения заявил, что семь человек погибли в результате обстрелов и 140 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными протестующими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Лидер захвата власти генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, заявив, что вооруженные силы необходимы для защиты безопасности. Он пообещал провести выборы в июле 2023, а затем передать его избирательном гражданскому правительству.
Молодежь, которая выступала против переворота, перегородила улицы и вступила в столкновения с войсками. Главная оппозиционная коалиция "Силы свободы и перемен" сообщила в Twitter, призывающий к мирным действий на улицах для свержения военного захвата, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.
Министерство призвало к сопротивлению и заявило, что десятки тысяч людей, которые выступают против захвата власти, вышли на улицы и столкнулись с обстрелом у военного штаба в Хартуме.
Сотрудники Центрального банка объявили забастовку, чтобы отбросить государственный переворот, сообщило министерство.
По словам министерства, военные арестовали гражданских членов Суверенного совета и правительственных деятелей. Также был задержан директор новостей государственного телевидения.
Напомним
Премьер-министр Судана Абдулла Хамдук попросил граждан страны выйти на улицы с мирными протестами в ответ на попытку военного переворота.