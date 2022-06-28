Байден про ворожий обстріл ТЦ у Кременчуці: США продовжать притягувати рф до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент США Джо Байден назвав удар по ТЦ у Кременчуці жорстоким і зазначив, що Сполучені Штати й надалі будуть притягувати росію до відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Байдена.
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“Удар росії по мирних жителях у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом. Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України”, — наголосив Байден.
Додамо
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар по ТЦ у місті Кременчук.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з них 25 - госпіталізовані.
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