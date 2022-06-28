Байден о враждебном обстреле ТЦ в Кременчуге: США продолжат привлекать рф к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент США Джо Байден назвал удар по ТЦ в Кременчуге жестоким и отметил, что Соединенные Штаты и дальше будут привлекать россию к ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Байдена.
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“Удар россии по мирным жителям в торговом центре является жестоким. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать россию к ответственности за такие зверства и будут поддерживать оборону Украины”, — подчеркнул Байден.
Добавим
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Сейчас известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из них 25 – госпитализированы.
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