Батька двох малолітніх дітей мобілізували після смерті їхньої матері - омбудсман

Батька двох малолітніх дітей, мати яких померла, звільнили з військової служби після втручання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До цього чоловік майже два місяці очікував на розгляд рапорту про звільнення за сімейними обставинами. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

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За словами Лубінця, після смерті матері двох дітей 2019 та 2022 років народження їхній батько залишився єдиною людиною, яка могла повноцінно про них піклуватися. Однак у травні 2026 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Після цього малолітні майже два місяці проживали з бабусею та чекали на повернення батька.

У червні 2026 року військовослужбовець подав рапорт на звільнення зі служби за сімейними обставинами. Проте, його розгляд затягнувся, зокрема через переведення чоловіка з однієї військової частини до іншої. Служба у справах дітей за місцем проживання родини не змогла налагодити зв'язок із військовою частиною, після чого звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Лубінець повідомив, що відкрив відповідне провадження та неодноразово звертався до Генерального штабу ЗСУ з вимогою врегулювати ситуацію. Зрештою чоловіка звільнили з військової служби, після чого він повернувся додому до дітей.

"Майже два місяці родина чекала на рішення, яке мало бути ухвалене без зайвих зволікань. Зрештою батька звільнили з військової служби. Він повернувся додому. До своїх дітей. Родина возз'єдналася", — заявив Лубінець.

Водночас омбудсман наголосив, що проблема виходить за межі однієї конкретної родини. За його словами, до Офісу Уповноваженого дедалі частіше звертаються люди, які вже використали інші передбачені державою механізми, але так і не домоглися необхідного рішення.

"Сьогодні ми дедалі частіше стаємо для людей останньою інстанцією — коли вони вже пройшли всі можливі механізми, але так і не отримали рішення. Це провал державної системи, яка мала б працювати без втручання омбудсмана", — зазначив він.

Лубінець підкреслив, що діти не мають страждати через бюрократичні процедури, особливо у випадках, коли родина вже пережила втрату одного з батьків.

"Діти не повинні ставати заручниками бюрократії. Особливо тоді, коли вони вже втратили маму і просто чекають на свого тата", — наголосив Омбудсман.

Також Лубінець пов'язав подібні випадки з наслідками, за його словами, невдалої реформи, проведеної колишнім керівництвом Міністерства оборони. Крім того, він закликав громадян завчасно оформлювати документи, необхідні для отримання відстрочки від мобілізації, якщо вони мають на неї законні підстави.

"Своєчасне оформлення документів — дуже важливе. Прошу громадян не ігнорувати це. Якщо ви маєте право на відстрочку — оформіть її завчасно", — додав Лубінець.

Нагадаємо

У Дніпрі мобілізували єдиного піклувальника 17-річної дівчини-сироти, направивши його на полігон. Омбудсман Дмитро Лубінець зараз з'ясовує всі обставини, адже дівчина залишилася без законного представника.