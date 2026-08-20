Батька двох малолітніх дітей мобілізували після смерті їхньої матері - омбудсман

$44.700.0751.870.04
ukenru
15:44 • 2434 перегляди
Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
15:09 • 6032 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Ексклюзив
14:20 • 9438 перегляди
Чому ваш бренд можуть не зареєструвати - пояснення юристки
14:10 • 9822 перегляди
У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"
12:59 • 12687 перегляди
Суд обрав запобіжний захід водію Volkswagen, який вʼїхав у зупинку з людьми у КиєвіPhoto
12:08 • 15234 перегляди
Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грнVideo
11:56 • 16918 перегляди
Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабнихVideo
20 серпня, 09:44 • 32404 перегляди
У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
20 серпня, 09:12 • 29447 перегляди
Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулеметаPhoto
20 серпня, 08:32 • 25779 перегляди
Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
4м/с
32%
745мм
Популярнi новини
рф атакувала балістикою, знешкодили 39 з 44 ракет, 145 зі 168 дронів і дві "Бандеролі"20 серпня, 06:45 • 13587 перегляди
Поки в України не буде достатньо антибалістики, москва не буде серйозно думати про мир – Зеленський20 серпня, 07:01 • 3902 перегляди
Принц Гаррі та Меган повернуться до Великої Британії20 серпня, 08:03 • 4322 перегляди
Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіаціюPhoto20 серпня, 08:58 • 12111 перегляди
Операція "Феміда": НАБУ і САП після операції "Форест Гамп" викрили схему рейдерства і показали відео, є нові підозриVideo10:16 • 17190 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 76407 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 97734 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 83663 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 95787 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 92109 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Вадим Філашкін
Ірина Терех
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Київська область
Бровари
Херсон
Молдова
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 67661 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 88720 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 123057 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 126203 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 132402 перегляди
Актуальне
ФАБ-250
MIM-104 Patriot
Starlink
Опалення
Техніка

Батька двох малолітніх дітей мобілізували після смерті їхньої матері - омбудсман

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Після смерті матері двох дітей їхнього батька мобілізували, а рапорт на звільнення майже два місяці не розглядали. Після втручання омбудсмана чоловік повернувся додому.

Батька двох малолітніх дітей мобілізували після смерті їхньої матері - омбудсман

Батька двох малолітніх дітей, мати яких померла, звільнили з військової служби після втручання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До цього чоловік майже два місяці очікував на розгляд рапорту про звільнення за сімейними обставинами. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

За словами Лубінця, після смерті матері двох дітей 2019 та 2022 років народження їхній батько залишився єдиною людиною, яка могла повноцінно про них піклуватися. Однак у травні 2026 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Після цього малолітні майже два місяці проживали з бабусею та чекали на повернення батька.

У червні 2026 року військовослужбовець подав рапорт на звільнення зі служби за сімейними обставинами. Проте,  його розгляд затягнувся, зокрема через переведення чоловіка з однієї військової частини до іншої. Служба у справах дітей за місцем проживання родини не змогла налагодити зв'язок із військовою частиною, після чого звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Лубінець повідомив, що відкрив відповідне провадження та неодноразово звертався до Генерального штабу ЗСУ з вимогою врегулювати ситуацію. Зрештою чоловіка звільнили з військової служби, після чого він повернувся додому до дітей.

"Майже два місяці родина чекала на рішення, яке мало бути ухвалене без зайвих зволікань. Зрештою батька звільнили з військової служби. Він повернувся додому. До своїх дітей. Родина возз'єдналася", — заявив Лубінець.

Водночас омбудсман наголосив, що проблема виходить за межі однієї конкретної родини. За його словами, до Офісу Уповноваженого дедалі частіше звертаються люди, які вже використали інші передбачені державою механізми, але так і не домоглися необхідного рішення.

"Сьогодні ми дедалі частіше стаємо для людей останньою інстанцією — коли вони вже пройшли всі можливі механізми, але так і не отримали рішення. Це провал державної системи, яка мала б працювати без втручання омбудсмана", — зазначив він.

Лубінець підкреслив, що діти не мають страждати через бюрократичні процедури, особливо у випадках, коли родина вже пережила втрату одного з батьків.

"Діти не повинні ставати заручниками бюрократії. Особливо тоді, коли вони вже втратили маму і просто чекають на свого тата", — наголосив Омбудсман.

Також Лубінець пов'язав подібні випадки з наслідками, за його словами, невдалої реформи, проведеної колишнім керівництвом Міністерства оборони. Крім того, він закликав громадян завчасно оформлювати документи, необхідні для отримання відстрочки від мобілізації, якщо вони мають на неї законні підстави.

"Своєчасне оформлення документів — дуже важливе. Прошу громадян не ігнорувати це. Якщо ви маєте право на відстрочку — оформіть її завчасно", — додав Лубінець.

Нагадаємо

У Дніпрі мобілізували єдиного піклувальника 17-річної дівчини-сироти, направивши його на полігон. Омбудсман Дмитро Лубінець зараз з'ясовує всі обставини, адже дівчина залишилася без законного представника.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна