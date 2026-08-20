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Отца двоих малолетних детей мобилизовали после смерти их матери — омбудсмен

Киев • УНН

 • 2680 просмотра

После смерти матери двоих детей их отца мобилизовали, а рапорт об увольнении почти два месяца не рассматривали. После вмешательства омбудсмена мужчина вернулся домой.

Отца двоих малолетних детей мобилизовали после смерти их матери — омбудсмен

Отца двоих малолетних детей, мать которых умерла, уволили с военной службы после вмешательства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. До этого мужчина почти два месяца ожидал рассмотрения рапорта об увольнении по семейным обстоятельствам. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам Лубинца, после смерти матери двоих детей 2019 и 2022 годов рождения их отец остался единственным человеком, который мог полноценно о них заботиться. Однако в мае 2026 года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. После этого малолетние почти два месяца проживали с бабушкой и ждали возвращения отца.

В июне 2026 года военнослужащий подал рапорт об увольнении со службы по семейным обстоятельствам. Однако,  его рассмотрение затянулось, в частности из-за перевода мужчины из одной воинской части в другую. Службе по делам детей по месту проживания семьи не удалось наладить связь с воинской частью, после чего она обратилась к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Лубинец сообщил, что открыл соответствующее производство и неоднократно обращался в Генеральный штаб ВСУ с требованием урегулировать ситуацию. В итоге мужчину уволили с военной службы, после чего он вернулся домой к детям.

"Почти два месяца семья ждала решения, которое должно было быть принято без лишних проволочек. В конце концов отца уволили с военной службы. Он вернулся домой. К своим детям. Семья воссоединилась", — заявил Лубинец.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что проблема выходит за рамки одной конкретной семьи. По его словам, в Офис Уполномоченного все чаще обращаются люди, которые уже использовали другие предусмотренные государством механизмы, но так и не добились необходимого решения.

"Сегодня мы все чаще становимся для людей последней инстанцией — когда они уже прошли все возможные механизмы, но так и не получили решения. Это провал государственной системы, которая должна была работать без вмешательства омбудсмена", — отметил он.

Лубинец подчеркнул, что дети не должны страдать из-за бюрократических процедур, особенно в случаях, когда семья уже пережила потерю одного из родителей.

"Дети не должны становиться заложниками бюрократии. Особенно тогда, когда они уже потеряли маму и просто ждут своего папу", — подчеркнул Омбудсмен.

Также Лубинец связал подобные случаи с последствиями, по его словам, неудачной реформы, проведенной бывшим руководством Министерства обороны. Кроме того, он призвал граждан заблаговременно оформлять документы, необходимые для получения отсрочки от мобилизации, если у них есть на это законные основания.

"Своевременное оформление документов — очень важно. Прошу граждан не игнорировать это. Если вы имеете право на отсрочку — оформите ее заблаговременно", — добавил Лубинец.

Напомним

В Днепре мобилизовали единственного опекуна 17-летней девушки-сироты, направив его на полигон. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сейчас выясняет все обстоятельства, поскольку девушка осталась без законного представителя.

Александра Василенко

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