Баскетбольна збірна України почала підготовку до відбору ЧС-2027: Скапінцев та Лень знову проігнорували виклик – ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до першого ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу-2027 у латвійській Ризі, проте два провідні центрові – Дмитро Скапінцев та Олексій Лень – проігнорували виклики до національної команди, виступаючи у клубних чемпіонатах інших країн. Про це повідомляє Федерація баскетболу України, пише УНН.

Деталі

Національна команда провела два тренування у неділю, 23 листопада, та планує ще два в понеділок. 24 листопада до збірної приєднаються розігруючий Олександр Ковляр, форвард Артем Ковальов та центровий Артем Пустовий, які в неділю грали у матчах своїх клубів.

Федерація баскетболу та Нацплатформа об'єднуються проти договірних матчів

До складу національної команди на матчі проти Грузії (27 листопада) та Данії (30 листопада) увійшли 12 гравців: Михайло Бублик, Єгор Сушкін, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, В’ячеслав Бобров, Ростислав Новицький, Максим Кличко, Андрій Войналович, Артем Пустовий, Ілля Тиртишник, Артем Ковальов та Олександр Ковляр. Через травми команді не зможуть допомогти захисники Віталій Зотов та Іссуф Санон.

Виїзний матч проти Грузії відбудеться 27 листопада о 19:00, а гра проти Данії запланована на 30 листопада на Xiaomi Arena у Ризі також о 19:00.

Українець Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА