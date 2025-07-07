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Федерація баскетболу та Нацплатформа об'єднуються проти договірних матчів

Київ • УНН

 • 205 перегляди

Федерація баскетболу України та Національна платформа доброчесності спорту обговорили спільні дії проти договірних матчів. Плануються інформаційно-освітні кампанії та включення антикорупційної тематики у програми підготовки ФБУ.

Федерація баскетболу та Нацплатформа об'єднуються проти договірних матчів

20 червня у стінах НОК України відбулася важлива стратегічна зустріч, що стала ще одним кроком до формування чистого, прозорого та етичного спортивного середовища. Представники Федерації баскетболу України (ФБУ) та Національної платформи доброчесності спорту обговорили спільні дії проти найбільш токсичного явища сучасного спорту — договірних матчів, передає УНН.

Головним акцентом стала необхідність глибшої інтеграції принципів доброчесності в український баскетбол. 

Фото: fairsport
Фото: fairsport

Фахівці Нацплатформи презентували комплексну аналітику загроз, пов’язаних із нечесною грою. Йшлося не лише про спортивну етику, а й про юридичну відповідальність за участь у матчах з фіксованим результатом. Також було розглянуто міжнародні стандарти, нормативні інструменти та можливості синергії між державними, спортивними та громадськими інституціями.

Учасники зустрічі одностайно підтримали ідею запуску спільних інформаційно-освітніх кампаній. Серед ключових ініціатив — включення антикорупційної тематики у програми підготовки ФБУ, а також організація семінарів та навчань для гравців, тренерів і спортивних менеджерів, насамперед у молодіжних командах.

Фото: fairsport
Фото: fairsport

Зустріч відкрили перший віце-президент НОК України та заступник голови Нацплатформи Олексій Перевезенцев разом із генеральним секретарем ФБУ Володимиром Драбіковським. Обоє наголосили на тому, що боротися з нечесною грою потрібно системно, особливо у час, коли баскетбол стрімко набирає популярності серед молоді.

Важливим партнером цієї ініціативи виступив благодійний фонд Favbet Foundation. Організація активно підтримує проєкти, котрі утверджують принцип нульової толерантності до махінацій у спорті.

"Ми переконані, що майбутнє спорту — за доброчесністю. Саме тому підтримуємо проєкти, які допомагають молоді, спортсменам і спортивним функціонерам усвідомити відповідальність та вести чесну гру", — зазначили у Favbet Foundation.

Свою позицію також висловив засновник компанії FAVBET Андрій Матюха, підкресливши важливість морального фундаменту для спорту в час суспільних змін:

"В умовах війни й трансформації суспільства ми маємо закласти чіткі моральні орієнтири для нового покоління спортсменів. Чесність — це не абстрактна ідея, а основа сильної та авторитетної спортивної держави", — зазначив Андрій Матюха.

Це партнерство вже стало частиною національного курсу на створення безпечного, відповідального й морально стійкого спортивного простору в Україні. Спільними зусиллями чесна гра стане найвищою цінністю та одним із головних пріоритетів у спорті. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
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