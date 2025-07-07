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Федерация баскетбола и Нацплатформа объединяются против договорных матчей

Киев • УНН

 • 211 просмотра

Федерация баскетбола Украины и Национальная платформа добропорядочности спорта обсудили совместные действия против договорных матчей. Планируются информационно-образовательные кампании и включение антикоррупционной тематики в программы подготовки ФБУ.

Федерация баскетбола и Нацплатформа объединяются против договорных матчей

20 июня в стенах НОК Украины состоялась важная стратегическая встреча, которая стала еще одним шагом к формированию чистой, прозрачной и этичной спортивной среды. Представители Федерации баскетбола Украины (ФБУ) и Национальной платформы добропорядочности спорта обсудили совместные действия против самого токсичного явления современного спорта — договорных матчей, передает УНН.

Основным акцентом стала необходимость более глубокой интеграции принципов добропорядочности в украинский баскетбол.

Фото: fairsport
Фото: fairsport

Специалисты Нацплатформы представили комплексную аналитику угроз, связанных с нечестной игрой. Речь шла не только о спортивной этике, но и об юридической ответственности за участие в матчах с фиксированным результатом. Также были рассмотрены международные стандарты, нормативные инструменты и возможности синергии между государственными, спортивными и общественными институтами.Участники встречи единодушно поддержали идею запуска совместных информационно-образовательных кампаний. Среди ключевых инициатив — включение антикоррупционной тематики в программы подготовки ФБУ, а также организация семинаров и тренингов для игроков, тренеров и спортивных менеджеров, в первую очередь в молодежных командах.

Фото: fairsport
Фото: fairsport

Встречу открыли первый вице-президент НОК Украины и заместитель главы Нацплатформы Алексей Перевезенцев вместе с генеральным секретарем ФБУ Владимиром Драбиковским. Оба подчеркнули, что бороться с нечестной игрой нужно системно, особенно в то время, когда баскетбол стремительно набирает популярность среди молодежи.Важным партнером этой инициативы выступил благотворительный фонд Favbet Foundation. Организация активно поддерживает проекты, которые утверждают принцип нулевой толерантности к махинациям в спорте. "Мы убеждены, что будущее спорта — за добропорядочностью. Именно поэтому поддерживаем проекты, которые помогают молодежи, спортсменам и спортивным функционерам осознать ответственность и вести честную игру", — отметили в Favbet Foundation.Свою позицию также выразил основатель компании FAVBET Андрей Матюха, подчеркнув важность морального фундамента для спорта в период общественных изменений:

"В условиях войны и трансформации общества мы должны заложить четкие моральные ориентиры для нового поколения спортсменов. Честность — это не абстрактная идея, а основа сильного и авторитетного спортивного государства", — отметил Андрей Матюха.Это партнерство уже стало частью национального курса по созданию безопасного, ответственного и морально устойчивого спортивного пространства в Украине. Совместными усилиями честная игра станет высшей ценностью и одним из главных приоритетов в спорте.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Украина
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