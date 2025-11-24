Баскетбольная сборная Украины начала подготовку к отбору ЧМ-2027. Скапинцев и Лень снова проигнорировали вызов – ФБУ

$42.270.11
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 3024 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 3392 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 3388 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 3494 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
08:21 • 9392 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 28887 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 21864 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 23062 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28285 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 раз24 ноября, 02:09 • 24574 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 15083 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 28436 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14124 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10374 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 28888 просмотра
07:12 • 28888 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 56193 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 133735 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 96188 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05 • 100499 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Петер Сийярто
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Великобритания
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10583 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14338 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 37475 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 48062 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 49831 просмотра
Социальная сеть
Фильм
Техника
Financial Times
Дипломатка

Баскетбольная сборная Украины начала подготовку к отбору ЧМ-2027. Скапинцев и Лень снова проигнорировали вызов – ФБУ

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку к квалификации ЧМ-2027 в Риге. Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень проигнорировали вызовы в национальную команду, тогда как 12 игроков готовятся к матчам против Грузии и Дании.

Баскетбольная сборная Украины начала подготовку к отбору ЧМ-2027. Скапинцев и Лень снова проигнорировали вызов – ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку к первому игровому окну квалификации чемпионата мира-2027 в латвийской Риге, однако два ведущих центровых – Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень – проигнорировали вызовы в национальную команду, выступая в клубных чемпионатах других стран. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, пишет УНН.

Детали

Национальная команда провела две тренировки в воскресенье, 23 ноября, и планирует еще две в понедельник. 24 ноября к сборной присоединятся разыгрывающий Александр Ковляр, форвард Артем Ковалев и центровой Артем Пустовой, которые в воскресенье играли в матчах своих клубов.

Федерация баскетбола и Нацплатформа объединяются против договорных матчей07.07.25, 19:25 • 2116 просмотров

В состав национальной команды на матчи против Грузии (27 ноября) и Дании (30 ноября) вошли 12 игроков: Михаил Бублик, Егор Сушкин, Иван Ткаченко, Александр Липовой, Вячеслав Бобров, Ростислав Новицкий, Максим Кличко, Андрей Войналович, Артем Пустовой, Илья Тыртышник, Артем Ковалев и Александр Ковляр. Из-за травм команде не смогут помочь защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон.

Выездной матч против Грузии состоится 27 ноября в 19:00, а игра против Дании запланирована на 30 ноября на Xiaomi Arena в Риге также в 19:00.

Украинец Михайлюк установил личный рекорд по очкам в НБА06.11.25, 10:31 • 2915 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Рига
Латвия
Дания
Грузия