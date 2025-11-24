Баскетбольная сборная Украины начала подготовку к отбору ЧМ-2027. Скапинцев и Лень снова проигнорировали вызов – ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку к первому игровому окну квалификации чемпионата мира-2027 в латвийской Риге, однако два ведущих центровых – Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень – проигнорировали вызовы в национальную команду, выступая в клубных чемпионатах других стран. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, пишет УНН.

Детали

Национальная команда провела две тренировки в воскресенье, 23 ноября, и планирует еще две в понедельник. 24 ноября к сборной присоединятся разыгрывающий Александр Ковляр, форвард Артем Ковалев и центровой Артем Пустовой, которые в воскресенье играли в матчах своих клубов.

В состав национальной команды на матчи против Грузии (27 ноября) и Дании (30 ноября) вошли 12 игроков: Михаил Бублик, Егор Сушкин, Иван Ткаченко, Александр Липовой, Вячеслав Бобров, Ростислав Новицкий, Максим Кличко, Андрей Войналович, Артем Пустовой, Илья Тыртышник, Артем Ковалев и Александр Ковляр. Из-за травм команде не смогут помочь защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон.

Выездной матч против Грузии состоится 27 ноября в 19:00, а игра против Дании запланирована на 30 ноября на Xiaomi Arena в Риге также в 19:00.

