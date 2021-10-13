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Азербайджан та Іран погодилися налагодити відносини "шляхом діалогу"

Азербайджан та Іран погодилися налагодити відносини "шляхом діалогу"

Київ • УНН

 • 34800 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Азербайджан заявляє, що погодився врегулювати дипломатичну кризу у відносинах з Іраном "шляхом діалогу" всього через кілька тижнів після того, як відносини країн зіпсувалися через твердження Тегерана про те, що ізраїльські військові діяли в країні. Про це пише УНН з посиланням на AFP та заяву міністерства закордонних справ Азербайджану.

Деталі

Налагодження відносин відбулось під час телефонних переговорів між міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим та його іранським колегою Хосейном Амір-Абдоллахяном, повідомило в середу міністерство закордонних справ Азербайджану.

"Сторони відзначили спостережувану останнім часом шкідливу риторику, яка не відповідає рівню дружніх відносин між нашими країнами, і необхідність врегулювання всіх розбіжностей шляхом діалогу, - йдеться в заяві. - Міністри наголосили на важливості постійної поваги принципів територіальної цілісності та суверенітету країн".

Міністерство закордонних справ Ірану також підтвердило, що обидві сторони погодилися покладатися на переговори для врегулювання напруженості.

Недавнє рішення Азербайджану ввести "дорожній податок" на іранські вантажівки, які проїжджають через відновлені ним райони, також посилило напруженість у відносинах між Тегераном і Баку.

Раніше в цьому місяці президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що кількість іранських транзитних транспортних засобів, що проїжджають по цих дорогах, поступово знизилося до нуля після введення зборів.

У заяві міністерства закордонних справ Азербайджану йдеться, що обидві сторони згодні з тим, що "необхідно налагодити прямий діалог" з питань транзиту.

В ході переговорів в Тегерані минулого тижня сторони погодилася завершити будівництво транзитної дороги, яка не буде проходити через територію Азербайджану. Дорогу планується запустити в кінці цього року.

Доповнення

Минулого місяця Іран висловив протест проти того, що він назвав "присутністю свого заклятого ворога Ізраїлю в Азербайджані", і пообіцяв вжити всіх необхідних заходів.

На початку жовтня Іран провів військові навчання біля свого кордону з Азербайджаном, що викликало критику з боку офіційних осіб в Баку, які відкинули твердження Тегерана.

Ізраїль постачає зброю до Азербайджану, і дві країни за останні місяці зміцнили свій військовий союз.

У минулому році поставлені Ізраїлем високотехнологічні безпілотники допомогли Азербайджану перемогти сусідню Вірменію в ході шеститижневої війни через спірний Нагірно-Карабахський регіон.

Азербайджан і Іран вже давно сперечаються через підтримку Тегераном Вірменії в багаторічній суперечці з приводу регіону, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але населений і до недавнього часу контрольований етнічними вірменами.

Торішня війна закінчилася перемир'ям за посередництва Росії, в результаті якого Єреван повернув частину територій, в тому числі ділянку 700-кілометрового кордону Азербайджану з Іраном, який протягом десятиліть перебував під контролем Вірменії.

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