Азербайджан и Иран согласились наладить отношения "путем диалога"

Детали

Налаживание отношений состоялось во время телефонных переговоров между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахяном, сообщило в среду министерство иностранных дел Азербайджана.

"Стороны отметили наблюдаемую в последнее время вредную риторику, которая не соответствует уровню дружеских отношений между нашими странами, и необходимость урегулирования всех разногласий путем диалога, - говорится в заявлении. - Министры подчеркнули важность постоянного уважения принципов территориальной целостности и суверенитета стран".

Министерство иностранных дел Ирана также подтвердило, что обе стороны согласились полагаться на переговоры для урегулирования напряженности.

Недавнее решение Азербайджана ввести "дорожный налог" на иранские грузовики, которые проезжают через восстановленные им районы, также усилило напряженность в отношениях между Тегераном и Баку.

Ранее в этом месяце президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что количество иранских транзитных транспортных средств, проезжающих по этим дорогам, постепенно снизилось до нуля после введения сборов.

В заявлении министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что обе стороны согласны с тем, что "необходимо наладить прямой диалог" по вопросам транзита.

В ходе переговоров в Тегеране на прошлой неделе стороны согласились завершить строительство транзитной дороги, которая не будет проходить через территорию Азербайджана. Дорогу планируется запустить в конце этого года.

Дополнение

В прошлом месяце Иран выразил протест против того, что он назвал "присутствием своего заклятого врага Израиля в Азербайджане", и пообещал принять все необходимые меры.

В начале октября Иран провел военные учения у своей границы с Азербайджаном, что вызвало критику со стороны официальных лиц в Баку, которые отвергли утверждение Тегерана.

Израиль поставляет оружие в Азербайджан, и две страны за последние месяцы укрепили свой военный союз.

В прошлом году поставленые Израилем высокотехнологичные беспилотники помогли Азербайджану победить соседнюю Армению в ходе шестинедельной войны из-за спорного Нагорно-Карабахского региона.

Азербайджан и Иран уже давно спорят из-за поддержки Тегераном Армении в многолетнем споре по поводу региона, международно признанным частью Азербайджана, но населенного и до недавнего времени контролируемого этническими армянами.

Прошлогодняя война закончилась перемирием при посредничестве России, в результате которого Ереван вернул часть территорий, в том числе участок 700-километровой границы Азербайджана с Ираном, который в течение десятилетий находился под контролем Армении.