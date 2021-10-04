Іран заявив, що під час війни у Карабасі туди потрапили терористи. Азербайджан відреагував

ukru
19:38 • 78377 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102586 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162737 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145821 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147620 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159133 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176711 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149977 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159151 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176003 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154358 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125990 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120130 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138006 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96459 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162737 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154358 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252236 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248529 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54634 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64657 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62870 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98802 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109775 перегляди
Актуальне
Іран заявив, що під час війни у Карабасі туди потрапили терористи. Азербайджан відреагував

Іран заявив, що під час війни у Карабасі туди потрапили терористи. Азербайджан відреагував

Київ • УНН

 • 31236 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Азербайджан вважає необґрунтованими твердження про присутність на азербайджано-іранському кордоні третіх сил. Про це заявила в понеділок керівниця пресслужби МЗС республіки Лейла Абдуллаєва, пише УНН.

Деталі

“Ми не приймаємо твердження про присутність будь-яких третіх сил поблизу азербайджано-іранського кордону, провокаційних спробах цих сил, тому що ці заяви не мають під собою ніяких підстав”, — сказала офіційна представниця зовнішньополітичного відомства, коментуючи висловлювання глави іранського МЗС Хосейна Аміра Абдоллахіяна. За її словами, в цілому, існування на території Азербайджану будь-яких сил, в тому числі терористичних елементів, які могли б становити загрозу азербайджанській державі або сусіднім країнам, “не можуть бути предметом обговорень”.

Як вказала Абдуллаєва, “недоторканність міжнародно визнаних кордонів є одним з фундаментальних принципів, яким завжди керувався Азербайджан”. Коментуючи заяви про втручання зовнішніх сил у справи Азербайджану, вона зазначила, що Баку завжди проводив незалежну зовнішню політику, засновану на національних інтересах. “Розвиток дружніх відносин з сусідніми державами є одним з головних пріоритетів нашої зовнішньої політики, і з нашого боку робляться послідовні кроки в цьому напрямку”, — заявила керівниця пресслужби. Вона також додала, що Азербайджан “дуже чуйно ставиться до питання ісламської солідарності”.

Заява Ірану

Раніше у МЗС Ірану заявили, що “в ході звільнення Карабаху ряд терористичних рухів проникли в регіон, і Ізраїль також намагається скористатися цією напруженістю”. За словами міністра, “під час зіткнень в Карабасі Іран на політичному рівні заявляв про свої побоювання з приводу присутності Ізраїлю (на території Азербайджану)”. Іран не потерпить присутності ізраїльських сил поблизу своїх кордонів, додали там.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами