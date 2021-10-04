Іран заявив, що під час війни у Карабасі туди потрапили терористи. Азербайджан відреагував

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“Ми не приймаємо твердження про присутність будь-яких третіх сил поблизу азербайджано-іранського кордону, провокаційних спробах цих сил, тому що ці заяви не мають під собою ніяких підстав”, — сказала офіційна представниця зовнішньополітичного відомства, коментуючи висловлювання глави іранського МЗС Хосейна Аміра Абдоллахіяна. За її словами, в цілому, існування на території Азербайджану будь-яких сил, в тому числі терористичних елементів, які могли б становити загрозу азербайджанській державі або сусіднім країнам, “не можуть бути предметом обговорень”.

Як вказала Абдуллаєва, “недоторканність міжнародно визнаних кордонів є одним з фундаментальних принципів, яким завжди керувався Азербайджан”. Коментуючи заяви про втручання зовнішніх сил у справи Азербайджану, вона зазначила, що Баку завжди проводив незалежну зовнішню політику, засновану на національних інтересах. “Розвиток дружніх відносин з сусідніми державами є одним з головних пріоритетів нашої зовнішньої політики, і з нашого боку робляться послідовні кроки в цьому напрямку”, — заявила керівниця пресслужби. Вона також додала, що Азербайджан “дуже чуйно ставиться до питання ісламської солідарності”.

Заява Ірану

Раніше у МЗС Ірану заявили, що “в ході звільнення Карабаху ряд терористичних рухів проникли в регіон, і Ізраїль також намагається скористатися цією напруженістю”. За словами міністра, “під час зіткнень в Карабасі Іран на політичному рівні заявляв про свої побоювання з приводу присутності Ізраїлю (на території Азербайджану)”. Іран не потерпить присутності ізраїльських сил поблизу своїх кордонів, додали там.