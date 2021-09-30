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Вперше після розпаду Радянського Союзу: Іран проводить маштабні військові навчання біля кордонів Азербайджану

Вперше після розпаду Радянського Союзу: Іран проводить маштабні військові навчання біля кордонів Азербайджану

Київ • УНН

 • 26539 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. В четвер армія Ірану почала широкомасштабні військові навчання неподалік від свого північно-західного кордону на тлі тривалої напруженості з Азербайджаном. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Командувач сухопутними військами іранської армії, генерал Кіумарс Хейдар сказав, що вчення дозволять випробувати зброю, оцінити бойову готовність військ і продемонструвати військові можливості країни. Це будуть дрони, ударні вертольоти, танки і артилерія.

У новому звіті державного іранського агентства IRNA не уточнюється, в якій області будуть проводитися навчання.

Раніше на цьому тижні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що він був "приголомшений" запланованими навчаннями, в інтерв'ю турецькому державному агентству Anadolu.

"Кожна країна може проводити будь-які військові навчання на своїй території. Це їх суверенне право. Але чому саме зараз і чому на нашому кордоні?" - сказав він, зазначивши, що Іран вперше після розпаду Радянського Союзу має намір влаштувати таку демонстрацію сили так близько від свого кордону.

Контекст

Іран довгий час скептично ставився до Азербайджану з приводу його зв'язків із Заходом і глибокого військового співробітництва з головним противником Ісламської Республіки, Ізраїлем.

В останні місяці Азербайджан і Ізраїль зміцнили свій військовий союз: поставлені Ізраїлем високотехнологічні безпілотники допомогли в минулому році в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією через Нагірно-Карабахський регіон на користь Баку.

У своєму виступі раніше на цьому тижні міністерство закордонних справ Ірану вказало на прямий зв'язок між військовими навчаннями країни і зв'язками Азербайджану з Ізраїлем.

"Ясно, що Ісламська Республіка Іран не потерпить присутності сіоністського режиму, навіть демонстративно, поблизу своїх кордонів, і в цьому відношенні вона зробить будь-які дії, які вважає необхідними для своєї національної безпеки", - заявив офіційний представник МЗС Саїд Хатібзаде.

Напруженість у відносинах Ірану з Азербайджаном, також ускладнила рух життєво важливим прикордонним переходом, який вантажівки використовують для перевезення палива та інших товарів з Ірану до Вірменії. Влада Азербайджану в останні тижні затримали двох іранських водіїв вантажівок за спробу проїхати по маршруту, що викликало невдоволення Ірану.

Доповнення

Навчання проводяться на тлі зростаючої ядерної програми Ірану в регіоні. Переговори у Відні по відродженню вже розірваної угоди Тегерана зі світовими державами від 2015 року зайшли в глухий кут з червня, поки без дати їх відновлення.

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