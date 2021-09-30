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Впервые после распада Советского Союза: Иран проводит масштабные военные учения у границ Азербайджана

Впервые после распада Советского Союза: Иран проводит масштабные военные учения у границ Азербайджана

Киев  •  УНН

 • 26495 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В четверг армия Ирана начала широкомасштабные военные учения неподалеку от своей северо-западной границы на фоне длительной напряженности с Азербайджаном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Командующий сухопутными войсками иранской армии, генерал Киумарс Хейдар сказал, что учения позволят испытать оружие, оценить боевую готовность войск и продемонстрировать военные возможности страны. Это будут дроны, ударные вертолеты, танки и артиллерия.

В новом отчете государственного иранского агентства IRNA не уточняется, в какой области будут проводиться обучения.

Ранее на этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он был "потрясен" запланированными учениями, в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.

"Каждая страна может проводить любые военные учения на своей территории. Это их суверенное право. Но почему именно сейчас и почему на нашей границе?", - сказал он, отметив, что Иран впервые после распада Советского Союза намерен устроить такую демонстрацию силы так близко от своей границы.

Контекст

Иран долгое время скептически относился к Азербайджану по поводу его связей с Западом и глубокого военного сотрудничества с главным противником Исламской Республики, Израилем.

В последние месяцы Азербайджан и Израиль укрепили свой военный союз: поставленные Израилем высокотехнологичные беспилотники помогли в прошлом году в конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорно-Карабахского региона в пользу Баку.

В своем выступлении ранее на этой неделе министерство иностранных дел Ирана указало на прямую связь между военными учениями страны и связями Азербайджана с Израилем.

"Ясно, что Исламская Республика Иран не потерпит присутствия сионистского режима, даже демонстративно, вблизи своих границ, и в этом отношении она сделает любые действия, которые считает необходимыми для своей национальной безопасности", - заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде.

Напряженность в отношениях Ирана с Азербайджаном, также осложнило движение жизненно важным пограничным переходом, который грузовики используют для перевозки топлива и других товаров из Ирана в Армению. Власти Азербайджана в последние недели задержали двух иранских водителей грузовиков за попытку проехать по маршруту, что вызвало недовольство Ирана.

Дополнение

Учения проводятся на фоне растущей ядерной программы Ирана в регионе. Переговоры в Вене по возрождению уже разорванного соглашения Тегерана с мировыми державами от 2015 года зашли в тупик с июня, пока без даты их восстановления.

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