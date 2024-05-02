Азербайджан, Узбекистан та Казахстан об'єднають свої енергосистеми
Київ • УНН
Азербайджан, Узбекистан і Казахстан підписали меморандум про об'єднання своїх енергосистем, що уможливить співпрацю у виробництві та експорті зеленої енергії до Європи.
Азербайджан, Узбекистан та Казахстан підписали меморандум щодо співпраці та об'єднання систем генерації та розподілу електроенергії трьох країн. Про це повідомив міністр економіки Азербайджану Микола Чингіз огли Джаббаров у соцмережі Х, передає УНН.
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Як пише Чингіз огли Джаббаров, реалізація цього документа дозволить трьом країнам взаємодіяти у сфері виробництва "зеленої" енергії та організації її експорту через Азербайджан до Європи, а також забезпечити інтеграцію енергосистем та ефективне використання відновлюваних джерел енергії.
У Казахстані заявили, що учасники меморандуму вивчать можливості з'єднання енергосистем шляхом прокладання високовольтного кабелю дном Каспійського моря.
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