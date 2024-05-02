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Азербайджан, Узбекистан та Казахстан об'єднають свої енергосистеми

Азербайджан, Узбекистан та Казахстан об'єднають свої енергосистеми

Київ • УНН

 • 23080 перегляди

Азербайджан, Узбекистан і Казахстан підписали меморандум про об'єднання своїх енергосистем, що уможливить співпрацю у виробництві та експорті зеленої енергії до Європи.

Азербайджан, Узбекистан та Казахстан підписали меморандум щодо співпраці та об'єднання систем генерації та розподілу електроенергії трьох країн. Про це повідомив міністр економіки Азербайджану Микола Чингіз огли Джаббаров у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Як пише Чингіз огли Джаббаров, реалізація цього документа дозволить трьом країнам взаємодіяти у сфері виробництва "зеленої" енергії та організації її експорту через Азербайджан до Європи, а також забезпечити інтеграцію енергосистем та ефективне використання відновлюваних джерел енергії.

У Казахстані заявили, що учасники меморандуму вивчать можливості з'єднання енергосистем шляхом прокладання високовольтного кабелю дном Каспійського моря.

Буде розроблена бізнес-модель для розвитку міжнародних трансмісійних коридорів — фінансування, потік доходів та володіння — а також для продажу зеленої енергії в країни Євросоюзу

заявив міністр енергетики Казахстану Алмасад Саткалієв.

Україна запросила Азербайджан взяти участь у саміті миру в Швейцарії02.05.24, 03:09 • 104227 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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