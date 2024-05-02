Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве и объединении систем генерации и распределения электроэнергии трех стран. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Николай Чингиз оглы Джаббаров в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Как пишет Чингиз оглы Джаббаров, реализация этого документа позволит трем странам взаимодействовать в сфере производства "зеленой" энергии и организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, а также обеспечить интеграцию энергосистем и эффективное использование возобновляемых источников энергии.

В Казахстане заявили, что участники меморандума изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря.

Будет разработана бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров - финансирование, поток доходов и владения - а также для продажи зеленой энергии в страны Евросоюза заявил министр энергетики Казахстана Алмасад Саткалиев.

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