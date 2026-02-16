Автобус злетів з траси Львів-Луцьк, три пасажирки постраждали
Київ • УНН
15 лютого на трасі Львів-Луцьк біля села Дернів 45-річний водій автобуса Van Hool не впорався з керуванням та з'їхав з дороги. Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Троє людей травмувалися внаслідок ДТП з автобусом у Львівському районі, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП у Львівській області, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася 15 лютого, близько 07:20, на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Дернів Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, "водій автобуса Van Hool, 45-річний житель Дрогобицького району, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини".
Внаслідок ДТП три пасажирки автобуса, 51-річна мешканка Дніпропетровської області та дві жительки Черкаської області віком 55 і 64 роки, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
