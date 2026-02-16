$43.100.11
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 18943 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 25624 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 51813 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 45101 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 36362 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 33984 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73531 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52455 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 47096 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Автобус злетів з траси Львів-Луцьк, три пасажирки постраждали

Київ • УНН

 • 842 перегляди

15 лютого на трасі Львів-Луцьк біля села Дернів 45-річний водій автобуса Van Hool не впорався з керуванням та з'їхав з дороги. Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Автобус злетів з траси Львів-Луцьк, три пасажирки постраждали

Троє людей травмувалися внаслідок ДТП з автобусом у Львівському районі, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 15 лютого, близько 07:20, на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Дернів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, "водій автобуса Van Hool, 45-річний житель Дрогобицького району, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини". 

Внаслідок ДТП три пасажирки автобуса, 51-річна мешканка Дніпропетровської області та дві жительки Черкаської області віком 55 і 64 роки, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані

- повідомили у поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

У Кривому Розі сталася ДТП за участю судді: водійка на BMW збила 11-річного хлопчика на переході10.02.26, 10:26 • 4882 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Черкаська область
Дніпропетровська область
Україна
Львів