09:37 • 2158 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 11360 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 20911 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 27599 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 54739 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46074 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37036 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34381 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73861 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52787 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Автобус слетел с трассы Львов-Луцк, три пассажирки пострадали

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

15 февраля на трассе Львов-Луцк возле села Дернов 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП трое пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Автобус слетел с трассы Львов-Луцк, три пассажирки пострадали

Три человека получили травмы в результате ДТП с автобусом во Львовском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 15 февраля, около 07:20, на автодороге Львов-Луцк вблизи села Дернов Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, "водитель автобуса Van Hool, 45-летний житель Дрогобычского района, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части". 

В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы

- сообщили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Днепропетровская область
Украина
Львов