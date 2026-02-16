Автобус слетел с трассы Львов-Луцк, три пассажирки пострадали
Киев • УНН
15 февраля на трассе Львов-Луцк возле села Дернов 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП трое пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Три человека получили травмы в результате ДТП с автобусом во Львовском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло 15 февраля, около 07:20, на автодороге Львов-Луцк вблизи села Дернов Львовского района.
Как предварительно установили правоохранители, "водитель автобуса Van Hool, 45-летний житель Дрогобычского района, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части".
В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы
По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи: водитель на BMW сбила 11-летнего мальчика на переходе10.02.26, 10:26 • 4883 просмотра