Автобус слетел с трассы Львов-Луцк, три пассажирки пострадали

Три человека получили травмы в результате ДТП с автобусом во Львовском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

ДТП произошло 15 февраля, около 07:20, на автодороге Львов-Луцк вблизи села Дернов Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, "водитель автобуса Van Hool, 45-летний житель Дрогобычского района, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части".

В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы