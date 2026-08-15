Австралія виплатить до 6000 доларів за здачу зброї після масової стрілянини

$44.710.0151.710.15
ukenru
09:35 • 2796 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 5862 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 7244 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
06:18 • 16736 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
05:27 • 20975 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 18855 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
17 серпня, 04:21 • 23436 перегляди
У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка
17 серпня, 00:57 • 14830 перегляди
Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
16 серпня, 18:07 • 34545 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
16 серпня, 15:22 • 36104 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3м/с
36%
743мм
Популярнi новини
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 28953 перегляди
Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень17 серпня, 01:15 • 7958 перегляди
росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння17 серпня, 01:36 • 13237 перегляди
Українські БПЛА Vector зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радаруPhoto17 серпня, 01:56 • 12274 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 11775 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 61288 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 60737 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 111665 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 94976 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 86691 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кім Чен Ин
Руслан Кравченко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Ізраїль
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 6142 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 29056 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 29398 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 59032 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 95944 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Крилата ракета
Гриби
Instagram

Австралія виплатить до 6000 доларів за здачу зброї після масової стрілянини

Київ • УНН

 • 4502 перегляди

У Новому Південному Уельсі запущено програму викупу зброї з компенсацією до 10 000 австралійських доларів. Це сталося після масової стрілянини на пляжі Бонді, де загинули 15 людей.

Австралія виплатить до 6000 доларів за здачу зброї після масової стрілянини

Влада штату Новий Південний Уельс в Австралії запустила масштабну програму викупу зброї, за якою власники зможуть отримати компенсацію за здачу надлишкової або забороненої зброї. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Максимальна компенсація становитиме 10 000 австралійських доларів - близько 6000 доларів США - за окремі види зброї. Програма стартує на тлі посилення законодавства після масової стрілянини на пляжі Бонді у грудні 2025 року, під час якої загинули 15 людей.

10-річна українка стала наймолодшою жертвою теракту під час святкування Хануки в Сіднеї19.12.25, 00:41 • 9590 переглядiв

У листопаді в штаті переглянуть закон про зброю. Компенсацію зможуть отримати, зокрема, власники, у яких після змін виявиться більше зброї, ніж дозволятиме закон, або які втратять право володіти певними її видами.

За оцінками влади, нові правила можуть торкнутися близько 50 тисяч власників зброї. Програму також планують поширити на інші частини Австралії, хоча не всі штати погодилися брати в ній участь.

Затриманому за масову стрілянину на пляжі Бонді висунули нові обвинувачення10.06.26, 11:02 • 3738 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Закони
Австралія