Австралія виплатить до 6000 доларів за здачу зброї після масової стрілянини

Влада штату Новий Південний Уельс в Австралії запустила масштабну програму викупу зброї, за якою власники зможуть отримати компенсацію за здачу надлишкової або забороненої зброї. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

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Максимальна компенсація становитиме 10 000 австралійських доларів - близько 6000 доларів США - за окремі види зброї. Програма стартує на тлі посилення законодавства після масової стрілянини на пляжі Бонді у грудні 2025 року, під час якої загинули 15 людей.

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У листопаді в штаті переглянуть закон про зброю. Компенсацію зможуть отримати, зокрема, власники, у яких після змін виявиться більше зброї, ніж дозволятиме закон, або які втратять право володіти певними її видами.

За оцінками влади, нові правила можуть торкнутися близько 50 тисяч власників зброї. Програму також планують поширити на інші частини Австралії, хоча не всі штати погодилися брати в ній участь.

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