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Австралия выплатит до 6000 долларов за сдачу оружия после массовой стрельбы

Киев • УНН

 • 850 просмотра

В Новом Южном Уэльсе запущена программа выкупа оружия с компенсацией до 10 000 австралийских долларов. Это произошло после массовой стрельбы на пляже Бонди, в результате которой погибли 15 человек.

Австралия выплатит до 6000 долларов за сдачу оружия после массовой стрельбы

Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии запустили масштабную программу выкупа оружия, по которой владельцы смогут получить компенсацию за сдачу излишнего или запрещённого оружия. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Подробности

Максимальная компенсация составит 10 000 австралийских долларов — около 6000 долларов США — за отдельные виды оружия. Программа стартует на фоне ужесточения законодательства после массовой стрельбы на пляже Бонди в декабре 2025 года, в результате которой погибли 15 человек.

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В ноябре в штате пересмотрят закон об оружии. Компенсацию смогут получить, в частности, владельцы, у которых после изменений окажется больше оружия, чем будет разрешено законом, или которые потеряют право владеть определёнными его видами.

По оценкам властей, новые правила могут коснуться около 50 тысяч владельцев оружия. Программу также планируют распространить на другие части Австралии, хотя не все штаты согласились принять в ней участие.

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Степан Гафтко

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