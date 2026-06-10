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Задержанному за массовую стрельбу на пляже Бонди предъявлены новые обвинения

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Навиду Акраму предъявлено еще 19 обвинений за массовую стрельбу в Сиднее, в результате которой погибли 15 человек. Нападение расценивают как вдохновленное «Исламским государством».

Задержанному за массовую стрельбу на пляже Бонди предъявлены новые обвинения

Мужчине, обвиняемому в совершении массовой стрельбы, одной из самых страшных в Австралии, на знаменитом пляже Бонди (Bondi Beach) в Сиднее в декабре прошлого года, предъявлено еще 19 обвинений, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция утверждает, что нападение, в результате которого погибли 15 человек во время празднования Хануки, было вдохновлено "Исламским государством".

Первоначально задержанному Навиду Акраму предъявили обвинения в 59 преступлениях в течение нескольких дней после стрельбы, включая 15 обвинений в убийстве, 40 обвинений в нанесении ранений с намерением убить и террористическое преступление.

Адвокат Акрама, Леони Гиттани, сообщила в среду в суде в Сиднее, согласно сообщениям местных СМИ, что было предъявлено еще 19 обвинений.

Судебные протоколы показали, что новые обвинения включали 10 обвинений в стрельбе с намерением убить, шесть обвинений в применении огнестрельного оружия с намерением оказать сопротивление аресту и три обвинения в нанесении ранений или тяжких телесных повреждений с намерением убить.

24-летний Акрам еще не признал свою вину.

Его отец, 50-летний Саджид Акрам, которого власти также обвинили в совершении стрельбы, был застрелен полицией на месте происшествия.

Нападение потрясло страну, известную своими строгими законами об оружии, что вызвало новые призывы к усилению контроля и более решительным действиям в борьбе с антисемитизмом.

Австралия также начала правительственное расследование антисемитизма и социальной сплоченности, результаты которого должны быть обнародованы к декабрю.

10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее19.12.25, 00:41 • 9525 просмотров

Юлия Шрамко

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Reuters
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