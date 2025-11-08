Авіаудар на Харківщині: кількість постраждалих зросла до восьми
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару ворожою керованою авіабомбою по Пісочинській громаді на Харківщині постраждало 8 людей. У селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів, всі постраждалі госпіталізовані.
До восьми зросла кількість постраждалих через авіаудар на Харківщині. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
8 людей постраждали внаслідок авіаудару на Харківщині. Увечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді
В ДСНС повідомили, що у селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів.
Усі постраждалі госпіталізовані
Рятувальники загасили займання та розібрали завали.
На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.
Нагадаємо
Ввечері 7 листопада росіяни обстріляли заправку в Пісочинській громаді на Харківщині, попередньо авіабомбами КАБ.
Раніше повідомлялося, що постраждали п'ятеро людей, серед них поліцейський, а також пошкоджено АЗС та автомобілі.
Одна загибла та десятьох поранених, серед них двоє дітей: в ДСНС показали наслідки нічної атаки на Дніпро (відео)08.11.25, 05:10 • 1894 перегляди