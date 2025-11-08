Авиаудар в Харьковской области: число пострадавших возросло до восьми
Киев • УНН
В результате авиаудара вражеской управляемой авиабомбой по Песочинской общине в Харьковской области пострадали 8 человек. В поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждено несколько автомобилей, все пострадавшие госпитализированы.
До восьми возросло число пострадавших из-за авиаудара в Харьковской области. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
8 человек пострадали в результате авиаудара в Харьковской области. Вечером враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине
В ГСЧС сообщили, что в поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждено несколько автомобилей.
Все пострадавшие госпитализированы
Спасатели потушили возгорание и разобрали завалы.
На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники и местная пожарная охрана.
Напомним
Вечером 7 ноября россияне обстреляли заправку в Песочинской общине на Харьковщине, предварительно авиабомбами КАБ.
Ранее сообщалось, что пострадали пять человек, среди них полицейский, а также повреждены АЗС и автомобили.
