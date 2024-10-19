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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Аварійні відключення на тлі атаки рф дронами у двох областях, енергосистема збалансована, але варто економити - Міненерго

Київ • УНН

 • 25240 перегляди

Через ворожі атаки дронів у Сумській та Чернігівській областях введено аварійні відключення електроенергії. Понад 73 тисячі споживачів у трьох областях залишаються без світла, енергосистема збалансована, але закликають економити.

Аварійні відключення на тлі атаки рф дронами у двох областях, енергосистема збалансована, але варто економити - Міненерго

У Сумській та Чернігівській областях ввели аварійні відключення електроенергії через ворожу атаку дронами. Внаслідок ворожих обстрілів понад 73 тисячі споживачів у трьох областях залишаються без світла. При цьому енергосистема збалансована, але варто економити електрику у вечірній пік споживання, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.

Генерація і споживання

"Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00", - наголосили у Міненерго.

Наслідки обстрілів

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атаки БПЛА на енергетичну інфраструктуру оператор системи передачі змушений задіяти аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях (частково)", - ідеться у повідомленні.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції було знеструмлення побутових споживачів. Також у Чернігівській області внаслідок обстрілів підстанції виникло загорання, яке було ліквідовано, роботи тривають. Внаслідок дронової атаки застосовуються аварійні відключення. Через бойові дії залишаються знеструмленими 26 населених пунктів - 1,8 тисячі абонентів.

У Сумській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникло загорання, при цьому знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено. Ремонтні роботи будуть оперативно продовжені, щойно дозволить безпекова ситуація. Через атаку БПЛА без напруги залишалось 90,2 тисячі абонентів у 139 населених пунктах, на ранок без світла 66,9 тисячі абонентів у 134 населених пунктах. Внаслідок дронової атаки застосовуються аварійні відключення. Всього без електропостачання 223 населених пункти - 70,7 тисячі абонентів.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.

У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій. Його знешкоджено.

Стан мереж

Львівська область: з технологічних причин знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця (порушень в русі потягів не було). Живлення відновлено.

Знеструмлення

Минулої доби енергетики відновили живлення для 31 174 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 709 населених пунктів.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.25 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4700 МВт*год та потужністю 1142 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Запорізька атомна електростанція
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