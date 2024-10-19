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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аварийные отключения на фоне атаки рф дронами в двух областях, энергосистема сбалансирована, но стоит экономить - Минэнерго

Аварийные отключения на фоне атаки рф дронами в двух областях, энергосистема сбалансирована, но стоит экономить - Минэнерго

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 10:58  •  8082 просмотра

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Из-за вражеских атак дронов в Сумской и Черниговской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Более 73 тысяч потребителей в трех областях остаются без света, энергосистема сбалансирована, но призывают экономить.

В Сумской и Черниговской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки дронами. В результате вражеских обстрелов более 73 тысяч потребителей в трех областях остаются без света. При этом энергосистема сбалансирована, но стоит экономить электричество в вечерний пик потребления, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Генерация и потребление

«Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Призываем продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00», - отметили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак БПЛА на энергетическую инфраструктуру оператор системы передачи вынужден задействовать аварийные отключения в Сумской и Черниговской областях (частично)», - говорится в сообщении.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции было обесточивание бытовых потребителей. Также в Черниговской области в результате обстрелов подстанции возникло возгорание, которое было ликвидировано, работы продолжаются. В результате дроновой атаки применяются аварийные отключения. Из-за боевых действий остаются обесточенными 26 населенных пунктов - 1,8 тысячи абонентов.

В Сумской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, при этом обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители. Пожар ликвидирован. Питание частично восстановлено. Ремонтные работы будут оперативно продолжены, как только позволит ситуация с безопасностью. Из-за атаки БПЛА без напряжения оставалось 90,2 тысячи абонентов в 139 населенных пунктах, на утро без света 66,9 тысячи абонентов в 134 населенных пунктах. Вследствие дроновой атаки применяются аварийные отключения. Всего без электроснабжения 223 населенных пункта - 70,7 тысячи абонентов.

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружено повреждение линии.

В Днепропетровской области во время осмотра на территории подстанции обнаружено взрывное устройство. Оно обезврежено.

Состояние сетей

Львовская область: по технологическим причинам обесточивались подстанции, бытовые потребители и железная дорога (нарушений в движении поездов не было). Питание восстановлено.

Обесточивание

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 31 174 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 709 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.25 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4700 МВт*ч и мощностью 1142 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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