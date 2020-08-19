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"Атомники" під Кабміном просили переглянути ціну на електроенергію

"Атомники" під Кабміном просили переглянути ціну на електроенергію

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні під стінами Кабміну мав відбутися мітинг 200 працівників "Енергоатому". Втім, люди не прийшли і, як пояснив голова профспілки Олексій Лич, були попередні домовленності: на зустріч з прем’єром пішов він один, а люди чекали в іншому місці. Про це він заявив у коментарі УНН.

За словами Лича, вимоги "Енергоатому" - бути рівноправним учасником енергоринку, без обмежень.

Мова про спеціальні обов’язки (ПСО), які покладаються на "Енергоатом". Вони полягають у тому, що "Енергоатом", як постачальник найдешевшої електроенергії, має продавати державному "Гарантованому покупцеві" 80% своєї електроенергії. "Гарантований покупець" купує її у "Енергоатому" за 57 коп/кВт*год, населенню ж вона продається за 1 коп/кВт*год.

Лич каже, що такі ціни - нижче собівартості виробництва електроенергії, вже не кажучи про прибуток. Але такі ціни їм установила НКРЕКП (регулятор).

"57 коп/кВт*год - таку ціну нам встановили у НКРЕКП. Хоча собівартість - 65 коп/кВт*год. Вони нам встановили ціну нижче собівартості. Вони так порахували, але не врахували, зокрема, наші шалені відсотки по кредитах, які є", - зазначає Лич.

Для того, аби "Енергоатом" тримався на плаву і не банкротував, він змушений вирівнювати середню ціну на комерційних ринках, продовжив Лич. Тобто закладати саме там всі свої втрати. І саме в цій ціні для комерційних структур і виникла дискусія між Кабміном та "Енергоатомом".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін перекрив схему "Енергоатому" з продажу електроенергії нижче собівартості.

Кабмін порахував, що вирівняти середню ціну "Енергоатом" зможе тоді, коли буде продавати електроенергію на комерційних ринках (на добу вперед, наприклад) не менше 1 грн 44 коп. Однак таку ціну в "Енергоатомі" вважають надвисокою, хоча і зізнаються, що деколи попит на їх електроенергію може досягати ще більшої відмітки - 1 грн 60 коп. Втім вони просять, щоб Кабмін дозволив їм продавати електроенергію комерційним струткурам за ціною нижче, а саме 1 грн 30 коп, і начебто є порозуміння.

"Вони кажуть, що сьогодні переглянуть і поставлять так, що ми не маємо права опускати нижче, ніж 2 собівартості нашої продукції. Виробнича собівартість - це біля 62-63 копійок. Тобто дві собівартості - це 1 грн. 30 коп", - зазначає Лич.

Нагадаємо, Міненерго наполягає на тому, щоб "Енергоатом" не продавав електроенергію комерційним структурам за ціною нижче собівартості, а його фінансова діяльність загалом покривала потреби державної компанії і була беззбитковою. 

Водночас, експерти галузі вважають, що профспілку "Енергоатому" використовують фінансові групи, які хочуть купувати в "Енергоатома" дешеву електроенергію у збиток самій компанії.

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