Уряд встановив гарантії для беззбиткової діяльності "Енергоатому"

“Під час нарад у Міністерстві енергетики представники „Енергоатому“ ініціювали продаж половини своєї електроенергії за ціною 1 коп/кВт*год. При цьому представники підприємства запевнили Міненерго, що беззбитковість держкомпанії буде забезпечуватися шляхом збалансування ціни на решту електроенергії, яка продається на комерційних ринках”, — йдеться у повідомленні.

За таких умов Міненерго погодилося на пропозицію “Енергоатому”. Урядовою постановою “Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії” було закріплено гарантію беззбитковості діяльності НАЕК “Енергоатом” як підприємства, що є стратегічно важливим для енергетики України.

У Міненерго наголосили, що міністерство не втручається в операційну фінансово-господарську діяльність НАЕК “Енергоатом”. “Позиція міністерства полягає в тому, щоб державна компанія не здійснювала продаж електроенергії собі у збиток”, — йдеться у повідомленні.

“Саме тому урядовою постановою було визначено формулу ціни, за якою НАЕК „Енергоатом“ може продавати свою електроенергію комерційним структурам без збитків для компанії. Документ був прийнятий на засіданні Кабінету Міністрів і, після доопрацювання, опублікований на урядовому порталі. Всі фундаментальні положення, які були прийняті урядом, залишилися без змін”, — зазначається у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що звинувачення народного депутата Сергія Нагорняка щодо втручання Міненерго у текст постанови є безпідставними і лише створюють передумови для нової кризової ситуації в енергетичному секторі.

“Закликаємо політичних діячів утриматися від необґрунтованих звинувачень і діяти в рамках законодавства”, — резюмували у Міненерго.