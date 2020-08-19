"Атомщики" под Кабмином просили пересмотреть цену на электроэнергию

По словам Лича, требования "Энергоатома" - быть равноправным участником энергорынка, без ограничений.

Речь о специальных обязанностях (ВСО), которые возлагаются на "Энергоатом". Они заключаются в том, что "Энергоатом", как поставщик самой дешевой электроэнергии, должен продавать государственному "Гарантированному покупателю" 80% своей электроэнергии. "Гарантированный покупатель" покупает ее в "Энергоатома" по 57 коп/кВт*ч, населению она продается за 1 коп/кВт*ч.

Лич говорит, что такие цены - ниже себестоимости производства электроэнергии, не говоря о прибыли. Но такие цены им установила НКРЭКУ (регулятор).

"57 коп/кВт * ч - такую цену нам установили в НКРЭКУ. Хотя себестоимость - 65 коп/кВт*ч. Они нам установили цену ниже себестоимости. Они так посчитали, но не учли, в частности, наши безумные проценты по кредитам, которые есть", - отмечает Лич.

Для того, чтобы "Энергоатом" держался на плаву и не обанкротился, он вынужден выравнивать среднюю цену на коммерческих рынках, продолжил Лич. То есть закладывать именно там все свои потери. И именно в этой цене для коммерческих структур и возникла дискуссия между Кабмином и "Энергоатомом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин перекрыл схему "Энергоатома" по продаже электроэнергии ниже себестоимости.

Кабмин посчитал, что выровнять среднюю цену "Энергоатом" сможет тогда, когда будет продавать электроэнергию на коммерческих рынках (на сутки вперед, например) не менее 1 грн 44 коп. Однако такую цену в "Энергоатоме" считают сверхвысокой, хотя и признаются, что порой спрос на их электроэнергию может достигать еще большей отметки - 1 грн 60 коп. Впрочем они просят, чтобы Кабмин разрешил им продавать электроэнергию коммерческим струткура по цене ниже, а именно 1 грн 30 коп, и вроде есть понимание.

"Они говорят, что сегодня пересмотрят и поставят так, что мы не имеем права опускать ниже, чем 2 себестоимости нашей продукции. Производственная себестоимость - это около 62-63 копеек. То есть две себестоимости - это 1 грн. 30 коп", - отмечает Лич.

Напомним, Минэнерго настаивает на том, чтобы "Энергоатом" не продавал электроэнергию коммерческим структурам по цене ниже себестоимости, а его финансовая деятельность в целом покрывала потребности государственной компании и была безубыточной.

В то же время, эксперты отрасли считают, что профсоюз "Энергоатома" используют финансовые группы, которые хотят покупать в "Энергоатома" дешевую электроэнергию в убыток самой компании.