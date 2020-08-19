Енергоатом хоче продавати електроенергію комерсантам собі в збиток, а Кабмін не дає: експерт пояснила суть конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. НАЕК “Енергоатом” хоче продавати вироблену на АЕС електроенергію комерційним структурам за заниженими цінами, собі в збиток. Але Кабмін цю схему прикрив. Про це повідомила член експертної Ради при Міністерстві енергетики Ольга Кошарна, пояснюючи анонсований мітинг “Енергоатому” під Кабміном, пише УНН.
“В основі кіпішу Енергоатому лежить постанова щодо ПСО, яку випустив Кабмін. З самого початку НАЕК просив передбачити в постанові можливість продавати по 1 коп. електроенергію в рамках спеціальних обов’язків для „Гарантованого покупця“. На що міністерство сказало — добре, і ввело формулу: якщо ви 60% продаєте по 1 коп. „гарантованому покупцеві“, то інші 40% на всіх сегментах ринках ви повинні продати так, щоб за підсумком середня ціна всієї електроенергії, виробленої НАЕК була не менша за собівартість. НАЕК це не сподобалося, і вони обурилися”, — розповіла Кошарна.
Анонсована акція “Енергоатому” під Кабміном є штучною боротьбою певних фінансових груп проти законних вимог уряду, вважає Кошарна.
“Мені дуже прикро, що профспілки використовують як маріонеток, в боротьбі нового керівництва Енергоатому, яким керується главою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом проти Прем’єр-міністра України Шмигаля та в. о. Міністра енергетики Буславець. Зокрема, Буславець вони будуть звинувачувати у всіх своїх прорахунках, як, наприклад, з прогнозним балансом, який Енергоатом сам підписав”, — додала вона.
Нагадаємо, НАЗК призначило позапланову антикорупційну перевірку в “Енергоатомі”, але керівник держкомпанії Петро Котін перевіряючих не впустив. У Нацагентстві заявили, що таке у них вперше.
“З огляду на це, вважаємо, що на підприємстві мають місце системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства і безпеку всієї галузі атомної енергетики”, — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.