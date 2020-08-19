Енергоатом хоче продавати електроенергію комерсантам собі в збиток, а Кабмін не дає: експерт пояснила суть конфлікту

“В основі кіпішу Енергоатому лежить постанова щодо ПСО, яку випустив Кабмін. З самого початку НАЕК просив передбачити в постанові можливість продавати по 1 коп. електроенергію в рамках спеціальних обов’язків для „Гарантованого покупця“. На що міністерство сказало — добре, і ввело формулу: якщо ви 60% продаєте по 1 коп. „гарантованому покупцеві“, то інші 40% на всіх сегментах ринках ви повинні продати так, щоб за підсумком середня ціна всієї електроенергії, виробленої НАЕК була не менша за собівартість. НАЕК це не сподобалося, і вони обурилися”, — розповіла Кошарна.

Анонсована акція “Енергоатому” під Кабміном є штучною боротьбою певних фінансових груп проти законних вимог уряду, вважає Кошарна.

“Мені дуже прикро, що профспілки використовують як маріонеток, в боротьбі нового керівництва Енергоатому, яким керується главою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом проти Прем’єр-міністра України Шмигаля та в. о. Міністра енергетики Буславець. Зокрема, Буславець вони будуть звинувачувати у всіх своїх прорахунках, як, наприклад, з прогнозним балансом, який Енергоатом сам підписав”, — додала вона.

Нагадаємо, НАЗК призначило позапланову антикорупційну перевірку в “Енергоатомі”, але керівник держкомпанії Петро Котін перевіряючих не впустив. У Нацагентстві заявили, що таке у них вперше.

“З огляду на це, вважаємо, що на підприємстві мають місце системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства і безпеку всієї галузі атомної енергетики”, — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.