Энергоатом заблокировал антикоррупционную проверку НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Оператор национальных АЭС "Энергоатом" заблокировал внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал врио президента предприятия Петр Котин. Следовательно, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке", - рассказали в НАПК.
Кроме того, НАПК внесет Котину предписание. А в случае повторного недопуска - составит административный протокол о невыполнении законных требований НАПК.
В агентстве говорят, что их впервые не допустили к проведению проверки.
"Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики", - комментирует председатель НАПК Александр Новиков.
НАПК начало антикоррупционную проверку "Энергоатома" на основании сообщений о возможных нарушениях на предприятии от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ.
Напомним, депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин рассказал о системной коррупции в "Энергоатоме".