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4 марта, 13:25 • 105521 просмотра

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Энергоатом заблокировал антикоррупционную проверку НАПК

Энергоатом заблокировал антикоррупционную проверку НАПК

Киев  •  УНН

 • 13521 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Оператор национальных АЭС "Энергоатом" заблокировал внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал врио президента предприятия Петр Котин. Следовательно, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке", - рассказали в НАПК.

Кроме того, НАПК внесет Котину предписание. А в случае повторного недопуска - составит административный протокол о невыполнении законных требований НАПК.

В агентстве говорят, что их впервые не допустили к проведению проверки.

"Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики", - комментирует председатель НАПК Александр Новиков.

НАПК начало антикоррупционную проверку "Энергоатома" на основании сообщений о возможных нарушениях на предприятии от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ.

Напомним, депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин рассказал о системной коррупции в "Энергоатоме".

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