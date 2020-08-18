Енергоатом заблокував антикорупційну перевірку НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Оператор національних АЕС "Енергоатом" заблокував позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає УНН.
"Фахівці НАЗК склали акт про недопуск до перевірки, який підписав т.в.о. президента підприємства Петро Котін. Отже, він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці", - розповіли в НАЗК.
Крім того, НАЗК внесе Котіну припис. А у випадку повторного недопуску - складе адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАЗК.
В агентстві кажуть, що їх вперше не допустили до проведення перевірки.
"Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики", — коментує голова НАЗК Олександр Новіков.
НАЗК розпочало антикорупційну перевірку "Енергоатому" на підставі повідомлень про можливі порушення на підприємстві від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ.
Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин розповів про системну корупцію в "Енергоатомі".