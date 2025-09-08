Атака рф на Запорізьку область 7 вересня: двоє загинуло, одна людина отримала поранення
Київ • УНН
У Пологівському районі Запорізької області внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, одна отримала поранення. Окупанти здійснили 449 ударів по 17 населених пунктах області, пошкодивши 48 об'єктів.
Внаслідок російської атаки у Пологівському районі Запорізької області загинуло двоє людей, одна отримала поранення. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Впродовж доби російські окупанти завдали 449 ударів по 17 населених пунктах на території області.
Окупаційні війська здійснили 8 авіаційних ударів по населених пунктах Лукʼянівському, Новопавлівці, Щербаках, Вишневому, Червоному та Малинівці.
Також 328 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червону Криницю, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
Населені пункти Білогірʼя, Червоне та Малинівку обстріляли з РСЗВ. Зафіксовано 110 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Також зафіксовано 48 випадків пошкоджень підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.
Нагадаємо
У ніч на 7 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки, внаслідок якої пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства.