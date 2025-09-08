$41.350.00
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Атака рф на Запорізьку область 7 вересня: двоє загинуло, одна людина отримала поранення

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Пологівському районі Запорізької області внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, одна отримала поранення. Окупанти здійснили 449 ударів по 17 населених пунктах області, пошкодивши 48 об'єктів.

Атака рф на Запорізьку область 7 вересня: двоє загинуло, одна людина отримала поранення

Внаслідок російської атаки у Пологівському районі Запорізької області загинуло двоє людей, одна отримала поранення. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Впродовж доби російські окупанти завдали 449 ударів по 17 населених пунктах на території області.

Окупаційні війська здійснили 8 авіаційних ударів по населених пунктах Лукʼянівському, Новопавлівці, Щербаках, Вишневому, Червоному та Малинівці.

Також 328 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червону Криницю, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Населені пункти Білогірʼя, Червоне та Малинівку обстріляли з РСЗВ. Зафіксовано 110 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Також зафіксовано 48 випадків пошкоджень підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.

Нагадаємо

У ніч на 7 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки, внаслідок якої пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства.

Євген Устименко

