Атака рф на Запорожскую область 7 сентября: двое погибли, один человек получил ранения
Киев • УНН
В Пологовском районе Запорожской области в результате российской атаки погибли два человека, один получил ранения. Оккупанты нанесли 449 ударов по 17 населенным пунктам области, повредив 48 объектов.
В результате российской атаки в Пологовском районе Запорожской области погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение суток российские оккупанты нанесли 449 ударов по 17 населенным пунктам на территории области.
Оккупационные войска совершили 8 авиационных ударов по населенным пунктам Лукьяновское, Новопавловка, Щербаки, Вишневое, Красное и Малиновка.
Также 328 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Магдалиновку, Червоноднепровку, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Красную Криницу, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
Населенные пункты Белогорье, Красное и Малиновка обстреляли из РСЗО. Зафиксировано 110 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Также зафиксировано 48 случаев повреждений предприятий, квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.
Напомним
В ночь на 7 сентября Запорожье подверглось массированной атаке, в результате которой повреждено 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия.