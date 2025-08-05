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Атака рф на Харківщину: окупанти використали понад 30 БПЛА для удару

Київ • УНН

 • 74 перегляди

російські окупанти 6 разів атакували населені пункти Харківщини, внаслідок чого постраждали 10 людей, включаючи 2 дітей. Троє людей загинули: 55-річний чоловік у Лозовій та двоє дорослих у с. Лиман.

Атака рф на Харківщину: окупанти використали понад 30 БПЛА для удару

За минулу добу, 4 липня російські окупанти 6 разів атакували населені пункти Харківщини, постраждали 10 людей, з яких – 2 дітей. Три людини загинули, повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

Окупанти використали для атаки по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
    • 35 БПЛА типу "Герань-2";
      • 1 БПЛА типу "Молнія";
        • 2 fpv-дрони;
          • 1 БПЛА невстановленого типу.

            Були пошкоджені та зруйновані наступні обʼєкти цивільної інфраструктури:

            • у Харківському районі пошкоджено будинок, електромережі (с. Прудянка), приватний будинок (с. Рогань), недобудований будинок (с. Циркуни);
              • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лосівка).

                У м. Лозова загинув 55-річний чоловік; постраждали 10 людей, зокрема 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка; у с. Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка.

                Також у Лозовій пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури: горіли дахи депо та вокзалу.

                рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалих05.08.25, 08:15 • 2530 переглядiв

                Євген Устименко

                СуспільствоВійна
                Олег Синєгубов
                Харківська область
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