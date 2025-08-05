Атака рф на Харківщину: окупанти використали понад 30 БПЛА для удару
Київ • УНН
російські окупанти 6 разів атакували населені пункти Харківщини, внаслідок чого постраждали 10 людей, включаючи 2 дітей. Троє людей загинули: 55-річний чоловік у Лозовій та двоє дорослих у с. Лиман.
За минулу добу, 4 липня російські окупанти 6 разів атакували населені пункти Харківщини, постраждали 10 людей, з яких – 2 дітей. Три людини загинули, повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
Окупанти використали для атаки по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 35 БПЛА типу "Герань-2";
- 1 БПЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 1 БПЛА невстановленого типу.
Були пошкоджені та зруйновані наступні обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено будинок, електромережі (с. Прудянка), приватний будинок (с. Рогань), недобудований будинок (с. Циркуни);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лосівка).
У м. Лозова загинув 55-річний чоловік; постраждали 10 людей, зокрема 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка; у с. Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка.
Також у Лозовій пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури: горіли дахи депо та вокзалу.
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалих05.08.25, 08:15 • 2530 переглядiв