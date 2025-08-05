Атака рф на Харьковскую область: оккупанты использовали более 30 БПЛА для удара
Киев • УНН
российские оккупанты 6 раз атаковали населенные пункты Харьковской области, в результате чего пострадали 10 человек, включая 2 детей. Трое человек погибли: 55-летний мужчина в Лозовой и двое взрослых в с. Лиман.
За прошедшие сутки, 4 июля, российские оккупанты 6 раз атаковали населенные пункты Харьковской области, пострадали 10 человек, из которых – 2 детей. Три человека погибли, сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
Оккупанты использовали для атаки по Харьковщине различные виды вооружения:
- 4 КАБ;
- 35 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 1 БПЛА неустановленного типа.
Были повреждены и разрушены следующие объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе поврежден дом, электросети (с. Прудянка), частный дом (с. Рогань), недостроенный дом (с. Циркуны);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Лосевка).
В г. Лозовая погиб 55-летний мужчина; пострадали 10 человек, в том числе 14-летний парень и 13-летняя девочка; в с. Лиман Волчанской общины погибли 49-летний мужчина и женщина.
Также в Лозовой повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры: горели крыши депо и вокзала.
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавших05.08.2025, 08:15 • 2530 просмотров