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Атака рф на Харьковскую область: оккупанты использовали более 30 БПЛА для удара

Киев • УНН

 • 74 просмотра

российские оккупанты 6 раз атаковали населенные пункты Харьковской области, в результате чего пострадали 10 человек, включая 2 детей. Трое человек погибли: 55-летний мужчина в Лозовой и двое взрослых в с. Лиман.

Атака рф на Харьковскую область: оккупанты использовали более 30 БПЛА для удара

За прошедшие сутки, 4 июля, российские оккупанты 6 раз атаковали населенные пункты Харьковской области, пострадали 10 человек, из которых – 2 детей. Три человека погибли, сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

Оккупанты использовали для атаки по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 4 КАБ;
    • 35 БПЛА типа "Герань-2";
      • 1 БПЛА типа "Молния";
        • 2 fpv-дрона;
          • 1 БПЛА неустановленного типа.

            Были повреждены и разрушены следующие объекты гражданской инфраструктуры:

            • в Харьковском районе поврежден дом, электросети (с. Прудянка), частный дом (с. Рогань), недостроенный дом (с. Циркуны);
              • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Лосевка).

                В г. Лозовая погиб 55-летний мужчина; пострадали 10 человек, в том числе 14-летний парень и 13-летняя девочка; в с. Лиман Волчанской общины погибли 49-летний мужчина и женщина.

                Также в Лозовой повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры: горели крыши депо и вокзала.

                рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавших05.08.2025, 08:15 • 2530 просмотров

                Евгений Устименко

                ОбществоВойна
                Олег Синегубов
                Харьковская область
                Шахед-136
                Украина