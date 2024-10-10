Атака рф на Кривий Ріг: в ОВА розповіли про наслідки
Київ • УНН
У Кривому Розі після атаки рф пошкоджено житловий будинок, зруйновано сходову клітку. Врятовано шестеро людей, пошкоджено газопровід, виникла пожежа.
У Кривому Розі у Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ зруйновано сходову клітку в під'їзді пошкодженого житлового будинку, врятовано шестеро людей, пошкоджено газопровід, виникла пожежа, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У криворізькому будинку понівечений дах. В одному з під'їздів зруйнована сходова клітка. З пошкодженої частини дому врятували шестеро людей. Також у місті побита газова труба. Виникла пожежа
Кривий Ріг вранці зазнав дронової атаки рф: пошкоджено п'ятиповерхівку10.10.24, 08:22 • 13378 переглядiв