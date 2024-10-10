Атака рф на Кривой Рог: в ОВА рассказали о последствиях
Киев • УНН
В Кривом Роге после атаки рф поврежден жилой дом, разрушена лестничная клетка. Спасены шесть человек, поврежден газопровод, возник пожар.
В Кривом Роге в Днепропетровской области в результате атаки российских войск разрушена лестничная клетка в подъезде поврежденного жилого дома, спасены шесть человек, поврежден газопровод, возник пожар, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
В криворожском доме изуродована крыша. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Из поврежденной части дома спасли шесть человек. Также в городе побита газовая труба. Возник пожар
Кривой Рог утром подвергся дроновой атаке рф: повреждена пятиэтажка10 октября 2024, 05:22 • 7003 просмотра