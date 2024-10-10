Атака рф на Кривой Рог: в ОВА рассказали о последствиях

В Кривом Роге в Днепропетровской области в результате атаки российских войск разрушена лестничная клетка в подъезде поврежденного жилого дома, спасены шесть человек, поврежден газопровод, возник пожар, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

В криворожском доме изуродована крыша. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Из поврежденной части дома спасли шесть человек. Также в городе побита газовая труба. Возник пожар - написал Лысак.

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