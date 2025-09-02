$41.320.06
1 вересня, 18:36 • 13875 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 25117 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 33989 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 38070 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 183733 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 104837 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 189537 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 197096 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 166403 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131961 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Атака на Білу Церкву: в ДСНС показали наслідки

Київ • УНН

 • 48 перегляди

ДСНС повідомила про руйнування та займання ангарів, триповерхової будівлі підприємства, трьох будівель та приватних гаражів у Білій Церкві внаслідок нічної атаки БпЛА. Загорання ліквідовані, одна людина загинула.

Атака на Білу Церкву: в ДСНС показали наслідки

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіла про наслідки нічної ворожої атаки на Білу Церкву (Київська область) та оприлюднила відповідні фото. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як уточнили у ДСНС, у ніч на 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву БпЛА, внаслідок чого виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Одна людина загинула внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді на Київщині.

Нічна атака рф на Київщину 1 вересня: є збиття та пошкодження у двох районах01.09.25, 11:14 • 6030 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

