Атака на Білу Церкву: в ДСНС показали наслідки

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіла про наслідки нічної ворожої атаки на Білу Церкву (Київська область) та оприлюднила відповідні фото. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як уточнили у ДСНС, у ніч на 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву БпЛА, внаслідок чого виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Одна людина загинула внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді на Київщині.

Нічна атака рф на Київщину 1 вересня: є збиття та пошкодження у двох районах