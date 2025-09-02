Атака на Білу Церкву: в ДСНС показали наслідки
Київ • УНН
ДСНС повідомила про руйнування та займання ангарів, триповерхової будівлі підприємства, трьох будівель та приватних гаражів у Білій Церкві внаслідок нічної атаки БпЛА. Загорання ліквідовані, одна людина загинула.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіла про наслідки нічної ворожої атаки на Білу Церкву (Київська область) та оприлюднила відповідні фото. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Як уточнили у ДСНС, у ніч на 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву БпЛА, внаслідок чого виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.
На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів
Нагадаємо
Одна людина загинула внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді на Київщині.
