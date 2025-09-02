Нічна атака дронів на Київщину: одна людина загинула, є постраждалі

Одна людина загинула внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді на Київщині. Про це повідомив в.о. міського голови Володимир Вовкотруб, інформує УНН.

За його словами, попередньо також є постраждалі.

Другу ніч поспіль Білоцерківська громада зазнає атаки ворожих дронів. Унаслідок виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків