1 вересня, 18:36 • 10415 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 18218 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 28560 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 34789 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 180935 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 104013 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 187399 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 194774 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 164659 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131769 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Нічна атака дронів на Київщину: одна людина загинула, є постраждалі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді загинула одна людина. Також є постраждалі та значні пошкодження інфраструктури.

Нічна атака дронів на Київщину: одна людина загинула, є постраждалі

Одна людина загинула внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді на Київщині. Про це повідомив в.о. міського голови Володимир Вовкотруб, інформує УНН.

Деталі

За його словами, попередньо також є постраждалі.

Другу ніч поспіль Білоцерківська громада зазнає атаки ворожих дронів. Унаслідок виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків

- написав Вовкотруб.

У свою чергу Микола Калашник повідомив, що тіло загиблого чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств

- розповів Калашник.

Нагадаємо

Сили протиповітряної оборони відбили чергову атаку російських окупантів на Київщину у ніч на 1 вересня.

Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районах30.08.25, 11:35 • 55237 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиївська область
Біла Церква