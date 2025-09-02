Нічна атака дронів на Київщину: одна людина загинула, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді загинула одна людина. Також є постраждалі та значні пошкодження інфраструктури.
Одна людина загинула внаслідок нічної атаки російських дронів по Білоцерківській громаді на Київщині. Про це повідомив в.о. міського голови Володимир Вовкотруб, інформує УНН.
Деталі
За його словами, попередньо також є постраждалі.
Другу ніч поспіль Білоцерківська громада зазнає атаки ворожих дронів. Унаслідок виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків
У свою чергу Микола Калашник повідомив, що тіло загиблого чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств
Нагадаємо
Сили протиповітряної оборони відбили чергову атаку російських окупантів на Київщину у ніч на 1 вересня.
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районах30.08.25, 11:35 • 55237 переглядiв