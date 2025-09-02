$41.320.06
1 сентября, 18:36 • 10573 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 18587 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 28851 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 34970 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 181092 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104058 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 187511 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 194882 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 164745 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131774 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Ночная атака дронов на Киевщину: один человек погиб, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В результате ночной атаки российских дронов по Белоцерковской общине погиб один человек. Также есть пострадавшие и значительные повреждения инфраструктуры.

Ночная атака дронов на Киевщину: один человек погиб, есть пострадавшие

Один человек погиб в результате ночной атаки российских дронов по Белоцерковской общине Киевской области. Об этом сообщил и.о. городского головы Владимир Вовкотруб, информирует УНН.

Детали

По его словам, предварительно также есть пострадавшие.

Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов. В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий

- написал Вовкотруб.

В свою очередь Николай Калашник сообщил, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий

- рассказал Калашник.

Напомним

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку российских оккупантов на Киевскую область в ночь на 1 сентября.

Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах30.08.25, 11:35 • 55237 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиевская область
Киевская область
Белая Церковь