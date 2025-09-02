Ночная атака дронов на Киевщину: один человек погиб, есть пострадавшие

Один человек погиб в результате ночной атаки российских дронов по Белоцерковской общине Киевской области. Об этом сообщил и.о. городского головы Владимир Вовкотруб, информирует УНН.

По его словам, предварительно также есть пострадавшие.

Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов. В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий