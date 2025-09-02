Ночная атака дронов на Киевщину: один человек погиб, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских дронов по Белоцерковской общине погиб один человек. Также есть пострадавшие и значительные повреждения инфраструктуры.
Один человек погиб в результате ночной атаки российских дронов по Белоцерковской общине Киевской области. Об этом сообщил и.о. городского головы Владимир Вовкотруб, информирует УНН.
Детали
По его словам, предварительно также есть пострадавшие.
Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов. В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий
В свою очередь Николай Калашник сообщил, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий
Напомним
Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку российских оккупантов на Киевскую область в ночь на 1 сентября.
