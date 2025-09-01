Нічна атака рф на Київщину 1 вересня: є збиття та пошкодження у двох районах

Сили протиповітряної оборони відбили чергову атаку російських окупантів на Київщину у ніч на 1 вересня. Є збиті ворожі цілі, однак є и "прильоти", повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

Деталі

Постраждалих серед цивільного населення немає. Наслідки ворожої атаки зафіксували в двох районах області.

У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства. Пожежа ліквідована. У Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення - написав Калашник.

Він додав, що оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

У ніч на 1 вересня росіяни атакували Україну 86 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Сили ППО збили 76 ворожих БПЛА.