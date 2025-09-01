Нічна атака рф на Київщину 1 вересня: є збиття та пошкодження у двох районах

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
07:50 • 2434 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 12790 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 11603 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 15925 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 17390 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 21675 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 20283 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 51989 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89118 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99624 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
51%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 35851 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 35639 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 22420 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 20125 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 12698 перегляди
Публікації
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 2440 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 12793 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 15926 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 17391 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 116979 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Андрій Парубій
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 117239 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 249392 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 272125 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 268832 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 248294 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Нічна атака рф на Київщину 1 вересня: є збиття та пошкодження у двох районах

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Сили ППО відбили нічну атаку на Київщину 1 вересня. Зафіксовані пошкодження будівель підприємства у Фастівському районі та даху складського приміщення у Білоцерківському районі.

Нічна атака рф на Київщину 1 вересня: є збиття та пошкодження у двох районах

Сили протиповітряної оборони відбили чергову атаку російських окупантів на Київщину у ніч на 1 вересня. Є збиті ворожі цілі, однак є и "прильоти", повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

Деталі

Постраждалих серед цивільного населення немає. Наслідки ворожої атаки зафіксували в двох районах області.

У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі підприємства. Пожежа ліквідована. У Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення

 - написав Калашник.

Він додав, що оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

У ніч на 1 вересня росіяни атакували Україну 86 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Сили ППО збили 76 ворожих БПЛА.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиївКиївська область
Київська область
Україна