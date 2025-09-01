Ночная атака рф на Киевскую область 1 сентября: есть сбития и повреждения в двух районах

$41.320.06
Эксклюзив
07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
Эксклюзивы
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
04:35
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Андрей Парубий
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Вашингтон
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Фейковые новости
Ми-8
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136

Ночная атака рф на Киевскую область 1 сентября: есть сбития и повреждения в двух районах

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Силы ПВО отбили ночную атаку на Киевскую область 1 сентября. Зафиксированы повреждения зданий предприятия в Фастовском районе и крыши складского помещения в Белоцерковском районе.

Ночная атака рф на Киевскую область 1 сентября: есть сбития и повреждения в двух районах

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку российских оккупантов на Киевскую область в ночь на 1 сентября. Есть сбитые вражеские цели, однако есть и "прилеты", сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

Детали

Пострадавших среди гражданского населения нет. Последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждены здания предприятия. Пожар ликвидирован. В Белоцерковском районе повреждена крыша складского помещения

 - написал Калашник.

Он добавил, что оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним

В ночь на 1 сентября россияне атаковали Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Силы ПВО сбили 76 вражеских БПЛА.

Евгений Устименко

Общество
Война в Украине
Киев
Киевская область
Киевская область
Украина