Ночная атака рф на Киевскую область 1 сентября: есть сбития и повреждения в двух районах

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку российских оккупантов на Киевскую область в ночь на 1 сентября. Есть сбитые вражеские цели, однако есть и "прилеты", сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

Детали

Пострадавших среди гражданского населения нет. Последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждены здания предприятия. Пожар ликвидирован. В Белоцерковском районе повреждена крыша складского помещения - написал Калашник.

Он добавил, что оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним

В ночь на 1 сентября россияне атаковали Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Силы ПВО сбили 76 вражеских БПЛА.