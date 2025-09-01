Ночная атака рф на Киевскую область 1 сентября: есть сбития и повреждения в двух районах
Киев • УНН
Силы ПВО отбили ночную атаку на Киевскую область 1 сентября. Зафиксированы повреждения зданий предприятия в Фастовском районе и крыши складского помещения в Белоцерковском районе.
Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку российских оккупантов на Киевскую область в ночь на 1 сентября. Есть сбитые вражеские цели, однако есть и "прилеты", сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.
Детали
Пострадавших среди гражданского населения нет. Последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области.
В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждены здания предприятия. Пожар ликвидирован. В Белоцерковском районе повреждена крыша складского помещения
Он добавил, что оперативные группы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним
В ночь на 1 сентября россияне атаковали Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Силы ПВО сбили 76 вражеских БПЛА.