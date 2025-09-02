Атака на Белую Церковь: в ГСЧС показали последствия
Киев • УНН
ГСЧС сообщила о разрушении и возгорании ангаров, трехэтажного здания предприятия, трех зданий и частных гаражей в Белой Церкви в результате ночной атаки БПЛА. Возгорания ликвидированы, один человек погиб.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказала о последствиях ночной вражеской атаки на Белую Церковь (Киевская область) и обнародовала соответствующие фото. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как уточнили в ГСЧС, в ночь на 2 сентября враг массированно атаковал Белую Церковь БпЛА, в результате чего возникли разрушения и возгорания ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.
На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей
Напомним
Один человек погиб в результате ночной атаки российских дронов по Белоцерковской общине на Киевщине.
