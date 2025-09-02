Атака на Белую Церковь: в ГСЧС показали последствия

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказала о последствиях ночной вражеской атаки на Белую Церковь (Киевская область) и обнародовала соответствующие фото. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как уточнили в ГСЧС, в ночь на 2 сентября враг массированно атаковал Белую Церковь БпЛА, в результате чего возникли разрушения и возгорания ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей - говорится в сообщении.

Напомним

Один человек погиб в результате ночной атаки российских дронов по Белоцерковской общине на Киевщине.

