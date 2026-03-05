$43.720.26
Атака БПЛА в Нахічевані є актом тероризму з боку Ірану - Ільхам Алієв

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент Азербайджану провів засідання Ради Безпеки через атаку іранського БПЛА на аеропорт Нахічевань, внаслідок якої є поранені. Алієв назвав це терористичним актом і закликав покарати винних, а Збройні сили Азербайджану приведені в стан мобілізації.

Атака БПЛА в Нахічевані є актом тероризму з боку Ірану - Ільхам Алієв
Фото: Президент Азербайджанської Республіки

Президент Азербайджану Ільхам Алієв провів засідання Ради Безпеки країни у зв’язку з атакою іранського БПЛА на аеропорт міста Нахічевань, внаслідок якого є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу азербайджанського президента.

Деталі

Алієв назвав ситуацію терористичним актом з боку Ірану щодо Азербайджану і закликав покарати винних.

Іран боягузливо обстріляв Нахічеванський міжнародний аеропорт, будівлю терміналу, школу та інші об'єкти. Азербайджанська держава рішуче засуджує цей огидний терористичний акт, ті, хто це зробив, повинні бути негайно притягнуті до відповідальності. Іранські офіційні особи повинні дати роз'яснення, принести вибачення азербайджанській стороні, ті, хто скоїв цей терористичний акт, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності

- заявив президент Азербайджану.

Він нагадав, що це не перший подібний випадок: свого часу азербайджанське посольство в Тегерані зазнало терористичної атаки, внаслідок чого були загиблі і поранені. Також Алієв зазначив, що збройні сили Азербайджану приведені "в стан мобілізації номер один".

Наші Збройні сили - Міністерство оборони, Державна прикордонна служба, всі інші підрозділи сил спеціального призначення - приведені в стан мобілізації номер один і повинні бути готові до проведення будь-якої операції

- заявив він.

Крім того, лідер Азербайджану заявив, що іранського посла в Баку викликали до Міністерства закордонних справ - йому оголосять ноту протесту та вжито інших дипломатичних заходів.

Водночас азербайджанські ЗМІ з посиланням на компанію "Азербайджанські авіалінії" повідомили, що у зв'язку з ситуацією, що склалася на даний момент у Нахічеванському міжнародному аеропорту, тимчасово призупинено авіарейси внутрішніми та міжнародними напрямками.

Нагадаємо

У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало іранського посла з метою висловити протест. Також там заявили, що Баку залишає за собою право на відповідні заходи.

Згодом кількість постраждалих внаслідок удару іранського БПЛА по аеропорту азербайджанського міста Нахічевань зросла до 4 людей.

Влада Ірану заперечила свою причетність до атаки БПЛА на аеропорт азербайджанського міста Нахічевань.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Мобілізація
Дипломатка
Сутички
Ільхам Алієв
Азербайджан
Іран